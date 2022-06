BR24live: Zugunglück - Aktuelle Lage in Garmisch-Partenkirchen

Nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen dauern die Aufräumarbeiten an. Am Freitag waren mehrere Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach München entgleist. Mehrere Doppelstock-Wagen des Zugs kippten um, rutschten eine Böschung hinab und blieben neben der Bundesstraße liegen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 40 Personen wurden verletzt. Die Ursache für den Unfall ist weiterhin unklar.

Zur aktuellen Lage nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen sehen Sie hier ein BR24live um ca. 10 Uhr.

Spezialkran an der Unglücksstelle

Nach der Bergung der Todesopfer am Unglücksort in Garmisch-Partenkirchen konzentrieren sich die Helfer nun auf die Aufräumarbeiten. Die Polizei ging am Samstag nicht davon aus, dass noch weitere Tote gefunden würden. Ausgeschlossen wurde es aber nicht.

Die Bergung der entgleisten Waggons mit Kränen gestaltet sich laut Polizei weiter schwierig. Die drei umgestürzten Waggons seien ineinander verkeilt und stünden daher unter starker Spannung, die sich bei einer Bergung lösen könne. Am Samstagmittag war es gelungen, einen der havarierten Waggons auf die nahegelegene Bundesstraße zu heben.

Ein besonders leistungsfähiger Kran aus Norddeutschland ist seit Samstagabend an der Unglücksstelle. Mit diesem soll unter anderem die Lok wieder ins Gleis gehoben werden, wie ein Bahnsprecher erläuterte. Die Arbeiten dürften noch einige Zeit dauern.

Fünf Todesopfer geborgen

Fünf Leichen konnten bisher geborgen werden. Vier Todesopfer sind erwachsene Frauen. Sie waren bereits am Freitag gefunden worden. Bei einem fünften Todesopfer, das erst am Samstag geborgen werden konnte, handelt es sich laut Polizei um eine männliche Person.

Ein Pressesprecher der Polizei sagte dem BR, über die jetzt noch sieben Vermissten wisse man derzeit nichts. Es könne sein, dass die Personen – oder einige von ihnen – noch unter den entgleisten Waggons liegen. Es könne aber auch sein, dass sie nach Hause oder zu einem anderen Ziel gefahren seien. 44 Personen wurden laut Polizei verletzt. Drei von ihnen gehe es sehr schlecht, so der Sprecher.

Suche nach Unglücksursache

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der mit Bahnchef Richard Lutz am Samstag den Unglücksort besuchte, versprach eine umfangreiche Aufarbeitung des Unglücks. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) zufolge waren alle Experten vor Ort der Meinung, "dass die wahrscheinlichste Ursache ein technischer Defekt am Gleis oder am Zug sein müsste". Man stelle sich auf "langwierige Ermittlungen" ein, sagte ein Polizeisprecher.

Lange Sperrung der Bahnstrecke

Innenminister Herrmann rechnet mit einer Sperrung der Bahnstrecke "auf jeden Fall noch einige Tage". In der Bayern 2-radioWelt erklärte er, auch nach der Beseitigung des Wracks müssten erst die Ermittlungsarbeiten abgeschlossen werden. Dann seien größere Baumaßnahmen notwendig, weil auch die Oberleitung der Strecke zerstört sei.

Laut Polizei soll die Bundesstraße neben den Gleisen voraussichtlich bis Mitte der Woche einseitig gesperrt bleiben. Von der Autobahn 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen werde der Verkehr in Sindelsdorf (Landkreis Weilheim-Schongau) abgeleitet.