Infektion mit seltenem Borna-Virus im Landkreis Mühldorf am Inn

Ein Mensch hat sich im Landkreis Mühldorf am Inn mit dem gefährlichen Borna-Virus angesteckt. Das Landratsamt steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), das den aktuellen Fall in seiner Forschung berücksichtigen werde.

Hirnentzündung durch Borna-Viren verläuft häufig tödlich

Im Landkreis Mühldorf am Inn waren bereits in den vergangenen drei Jahren zwei Borna-Virus-Infektionen bekanntgeworden. Klassische Borna-Viren lösen eine Hirnentzündung aus, die in nahezu allen Fällen tödlich endet. Pro Jahr werden im Schnitt zwei Infektionen in Deutschland bekannt. Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer höher liegt - bei bis zu sechs Fällen pro Jahr.

2021 waren nach Angaben des LGL deutschlandweit sogar sieben Infektionen bekanntgeworden, davon fünf in Bayern. Zwei Infizierte, denen Organe eines Verstorbenen transplantiert worden waren, seien gestorben.

Feldspitzmaus ist Wirt des Erregers

Einziger bekannter Wirt des Erregers ist die Feldspitzmaus, bei der die Infektion selbst keine schweren Symptome verursacht. Die Spitzmäuse scheiden das Virus in Urin, Kot und Speichel aus. Darüber können sich andere Säugetiere und in seltenen Fällen auch der Mensch anstecken.