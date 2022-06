Zugunglück in Burgrain: So läuft die Bergung der Waggons

Nach dem Zugunglück in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen am Freitag mit bisher fünf Toten will das Technische Hilfswerk (THW) am Sonntag möglichst viele beschädigte Waggons von der Schiene bekommen.

Drei Waggons waren am Freitag entgleist. Einer wurde bereits am gestrigen Samstag aus dem Bahndamm gehoben und auf der danebenliegenden Bundesstraße B2 abgelegt. Von dort aus soll er heute abtransportiert werden – und zwar, wie THW-Sprecher Frank Simon dem BR am Vormittag bestätigte, am Stück, also ohne ihn vorher auseinanderzusägen.

Weitere Waggons sollen aus Bahndamm gehoben werden

Gleichzeitig würden die zwei weiteren Waggons für das Herausheben aus dem Bahndamm vorbereitet, so der THW-Sprecher weiter. Das sei eine schwierige Aufgabe: Die Waggons, die an der Böschung hängen, drohten abzurutschen und müssten noch von den Kupplungen gelöst werden. Die Waggons seien gesichert, man müsse aber trotzdem aufpassen, damit man die Helfer nicht gefährde.

Zu den zwei Kränen, die bisher an der Unglücksstelle standen, ist inzwischen ein dritter hinzugekommen. Dieser könne bis zu 700 Tonnen heben. Mit ihm soll laut THW-Sprecher versucht werden, den Triebwagen wieder auf die Gleise zu bringen, um ihn dann über die Schiene abtransportieren zu können. Der Wagen war entgleist, steht aber noch oben auf dem Bahndamm.

Schienen-Kran wartet in Farchant auf Einsatz

Im nahen Farchant steht schon ein vierter Kran bereit: ein Spezial-Kran der Deutschen Bahn, der auf Schienen fährt. Sobald der Triebwagen weg sei, so der THW-Sprecher, könne dieser Kran an die Unfallstelle rollen und die restlichen Waggons sowie die besonders schwere Lokomotive – sie wiegt 83 Tonnen – wieder ins Gleis heben, um sie ebenfalls über die Schienen abzutransportieren.

Dazu müsste allerdings erst das beschädigte Gleis behelfsmäßig instandgesetzt werden. "Das ist natürlich eine Herausforderung und kein Standard-Einsatz", sagte THW-Sprecher Frank Simon dem BR. "Aufgrund der Beschädigung, der Deformation und der Spannungen müssen wir vorsichtig zu Werke gehen. Ich denke aber, die schwerste Aufgabe haben wir gestern gelöst."