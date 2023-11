"Zu spät", "vage": Landräte enttäuscht von Migrationsgipfel

Bei ihrem Migrationsgipfel haben sich Bund und Länder auf die künftige Aufteilung der Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen verständigt. So will der Bund den Ländern künftig nicht mehr eine jährliche Gesamtsumme zahlen, sondern pro Kopf und Jahr 7.500 Euro. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten einigten sich mit dem Kanzler außerdem darauf, die Leistungen für Asylbewerber einzuschränken. So sollen Asylbewerber im laufenden Verfahren erst nach drei Jahren Bezüge in Höhe des Bürgergelds erhalten. Zudem sollen Asylverfahren schneller abgeschlossen werden. Oberbayerns Landräte sind mit den Ergebnissen aber nur bedingt zufrieden.

Gürtner: "Weitere Schritte müssen folgen"

Die beschlossenen Maßnahmen seien erste Schritte – sagt der Pfaffenhofener Landrat Albert Gürtner von den Freien Wählern. Er sei froh, dass erste Maßnahmen für eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen beschlossen wurden, so Gürtner im Gespräch mit dem BR. Es müssten aber dringend weitere Schritte folgen, um die Überlastung der Kommunen zu reduzieren.

Anetsberger: "Zu spät - davon hat die AfD profitiert"

Der Eichstätter Landrat Alexander Anetsberger (CSU) sagte, durch den Asylkompromiss von Bund und Ländern komme endlich Bewegung in die Migrationspolitik – allerdings zu spät. Er kritisierte zudem, dass die Kommunen am Migrationsgipfel nicht beteiligt gewesen seien und sieht eine dauerhafte Lösung nur auf EU-Ebene. Durch die "lange uneinsichtige Haltung" der Bundesregierung habe man fast ein Jahr Zeit verloren. Davon habe nur die AfD profitiert. Bei vielen Beschlüssen handele es sich zudem um Absichtserklärungen, die in die richtige Richtung gingen, aber noch in die Tat umgesetzt werden müssten.

Von Löwis fühlt sich "im Stich gelassen"

Deutliche Worte kommen auch aus dem Landkreis Miesbach. Landrat Olaf von Löwis (CSU) sagt, er habe schon befürchtet, dass nur so wenig bei der Ministerpräsidentenkonferenz herauskomme. "Wir fühlen uns an der Basis im Stich gelassen, denn die nächsten Geflüchteten kommen. Wir können sie weder unterbringen noch integrieren“, so von Löwis auf BR-Anfrage. Auf Bundesebene fehlen seiner Meinung nach ernsthafte Entscheidungen, die rasche Lösungen bringen.

Eichinger: "Dahinterliegende Probleme nicht gelöst"

Auch der Landrat von Landsberg, Thomas Eichinger von der CSU, sieht durch die gefassten Beschlüsse keine schnelle Entlastung. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe sich auf "Absichtserklärungen“ geeinigt, um etwas schneller abzuschieben und die Verfahrensdauern zu kürzen. Die "dahinterliegenden Probleme“ seien aber noch nicht gelöst. Damit meine er etwa die überlasteten Verwaltungsgerichte, die über die Asylanträge entscheiden, und sich im Moment einer "Riesen-Flut an Verfahren“ gegenüber sähen. Man müsse die Gerichte daher schnell mit mehr Personal ausstatten, um die Verfahren tatsächlich schneller abschließen zu können – "bei gleicher Rechtslage“.

Auswirkungen frühestens ein einem Jahr

"Nicht im laufenden Jahr und wahrscheinlich erst sehr spät im kommenden Jahr“ würden die formulierten Maßnahmen sich demnach auswirken, sagte Eichinger im Gespräch mit dem BR.

Der Landsberger Landrat begrüßte die Einigung in der Ministerpräsidentenkonferenz, "Pull-Faktoren zu reduzieren“, die eine Flucht nach Deutschland attraktiv machten, indem man etwa Geld- durch Sachleistungen ersetzen wolle. Dies werde mittelfristig helfen, den Zustrom von Flüchtlingen zu reduzieren.

Von der Grün: "Beschlüsse sind vage und enttäuschend"

Peter von der Grün (FW), der Landrat von Neuburg-Schrobenhausen, zeigte sich auf BR-Nachfrage enttäuscht über die Beschlüsse des gestrigen Migrationsgipfels: "Aus meiner Sicht sind die Ergebnisse des Migrationsgipfels vage, unkonkret und deshalb enttäuschend, sie werden keine zeitnahe und spürbare Entlastung für die Kommunen bringen" Der deutsche Sozialstaat übe nach wie vor eine zu hohe Anziehungskraft aus, so der Neuburger Landrat. Für die Unterbringung und Integration der hohen Anzahl an Flüchtlingen und Asylbewerber fehlt es nach wie vor an Unterkünften, Geld und Personal“, so von der Grün.

Integration kaum noch leistbar

Von der Grün sagte dem BR bereits vor einem Jahr, dass die Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten erschöpft seien. Seitdem nutzt der Landkreis auch zwei Schulturnhallen als Notunterkunft für Geflüchtete. Neben der Unterbringung, die von Woche zu Woche schwieriger werde, sei dann auch die Integration kaum noch leistbar, sagte von der Grün dem BR im September. Die Träger der Integrationskurse im Landkreis bestätigten damals, dass es Wartelisten mit bis zu 200 Personen gäbe, frei waren nur vereinzelt Plätze – teils in ferner Zukunft.

Heimerl: "Richtige Richtung – aber zu langsam“

Die Beschlüsse reichen laut dem Mühldorfer Landrat Max Heimerl nicht aus, um die Lage schnell zu verbessern. Der wichtigste Schritt, nämlich die Beendigung der illegalen Migration, werde wieder nur halbherzig angegangen. "Wir brauchen jetzt aber schnell einen Rückgang der Flüchtlingszahlen", so der CSU-Landrat Heimerl auf BR-Nachfrage. Man sei schon jetzt überlastet und "die Kommunen können nicht mehr und die Menschen wollen nicht mehr", sagt Max Heimerl außerdem. Bund und Länder seien mit den Beschlüssen vom Montag zum Teil in die richtige Richtung unterwegs, aber zum Teil auch wieder zu langsam.

Es drohe "völlige Überforderung“

Im Landkreis Mühldorf am Inn spitzt sich laut Angaben des Landratsamtes seit vielen Monaten die Situation zu. Aktuell komme der Landkreis alle zwei Wochen einen Bus mit 50 Asylbewerbern zugewiesen. Es drohe eine völlige Überforderung bei der Unterbringung, der Versorgung und erst Recht bei der Integration von Schutzsuchenden, so das Landratsamt. Angemessene Unterkünfte würden ausgehen und die Kapazitäten in Kitas und Schulen seien erschöpft.

Schneider: „Weiterhin ungebremster Zustrom“

Auch im Nachbarlandkreis Altötting ist die Flüchtlingssituation sehr angespannt und die Belastungsgrenze sei, wie bei vielen anderen Kommunen, auch dort erreicht, sagt der Altöttinger Landrat über die derzeitige Situation. "Die Ergebnisse der gestrigen MPK sind, was beispielsweise die finanzielle Beteiligung des Bundes betrifft, die ersten Schritte hin zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen, die aber noch nicht ausreichen.", sagt Landrat Erwin Schneider (CSU) auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Der ungebremste Zustrom an Migranten gehe allerdings unverändert weiter und das sei das Hauptproblem, so Erwin Schneider außerdem.

Walch: "Massive Abschiebungen und Reduktion der Sozialleistungen"

Das sieht sein CSU Kollege Siegfried Walch aus dem Nachbarlandkreis genauso. Man brauche unbedingt einen robusten Grenzschutz, massive Abschiebungen und eine massive Reduktion der Sozialleistungen für Flüchtlinge so Walch im BR Interview. Flüchtlinge die bei der Identitätsfeststellung nicht kooperieren, könnten Verfahren jahrelang hinauszögern.

Speer: "Unterbringung nicht thematisiert"

Der Garmischer Landkrat Anton Speer (FW) schreibt auf Anfrage, die gestrigen Beschlüsse seien erstmal positiv zu bewerten, da sich nach langer Zeit endlich etwas bewege und nun konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Aber es müssen natürlich weitere Schritte folgen, denn bis die beschlossenen Maßnahmen erst richtig greifen, werde einiges an Zeit ins Land gehen. So sei beispielsweise die derzeit große Problematik bei der Unterbringung der Flüchtlinge nicht thematisiert worden. Schneller entlastet würden die Kommunen vor allem dadurch, wenn Flüchtlinge so lange in von Bund und Land geschaffenen zentralen Einrichtungen verbleiben müssten, bis ihre Bleibeperspektive geklärt ist, so Speer. Denn Geld allein reiche nicht, wenn die räumlichen Möglichkeiten der Unterbringung erschöpft sind.

Bund wacht aus Dornröschenschlaf auf

Auch im Landkreis Bad-Tölz/Wolfratshausen sieht man die Ergebnisse kritisch. Die Maßnahmen seien nicht weitreichend genug und werden nicht dazu führen, dass die Kommunen bald eine Entlastung spüren, so der stellvertretende Landrat Thomas Holz (CSU). Verhalten positiv stimme ihn allerdings, dass der Bund nun doch langsam aus dem Dornröschenschlaf aufzuwachen scheint. So sei das „atmende System“ grundsätzlich positiv zu bewerten, so Holz. Auch die Einführung eines Bezahlkartensystems für Sachleistungen unter gleichzeitiger Abschaffung von Geldleistungen sowie die Senkung der Sozialleistungen durch die Erhöhung der Frist von 18 auf 36 Monaten für den automatischen Anspruch auf die sogenannten Analogleistungen gehe in die richtige Richtung.