Kahlschlag bei der Postbank: Viele Filialen müssen schließen

Die Deutsche Bank will das Filialnetz der Tochter Postbank deutlich ausdünnen. Endgültige Zahlen zu den Schließungen gibt es angeblich noch nicht. Die werden, so heißt es von Seiten der Deutschen Bank auf Nachfrage, erst noch festgelegt. Auch zu betroffenen Standorten will sich die Mutter der Postbank nicht äußern. Die Postbank ist seit vielen Jahren eine Marke der Deutschen Bank.

Postbank-Filialnetz soll halbiert werden

Nur soviel: Schrittweise soll das Filialnetz fast halbiert werden. Die Bank spricht von "straffen". Sie will in den kommenden Jahren ein vollständig digitales Produkt und Serviceangebot schaffen. Der Name steht: Die Postbank wird zur "Mobile-First"-Bank. Das entspräche dem Verhalten der Kunden. Die werden künftig in Bayern weiter fahren müssen, wenn sie eine persönliche Beratung vor Ort vorziehen.

Auch Postkunden von Schließung betroffen

Zurzeit gibt es 93 Filialen der Postbank im Freistaat und damit ein Fünftel der Standorte bundesweit. Davon würden – prozentual auf den Freistaat heruntergerechnet – nur noch 34 erhalten bleiben und zusätzlich 16 reine Banken. Denn bisher bietet auch die Post ihren Service in den Filialen an. Der Vertrag wurde neu verhandelt. Die Kürzungspläne treffen also auch die, die ein Paket aufgeben oder Briefmarken kaufen wollen.

Beschäftigte im Ungewissen

Laut Verdi Bayern sind über 900 Mitarbeitende im Ungewissen, ob und wie es für sie beruflich weitergeht bei der Postbank. Dabei müssen sie aktuell auch noch den Unmut von Kunden ausbaden, der durch eine schwere IT-Panne entstanden ist. Die Gewerkschaft sei solch ein Prozedere schon gewohnt, sagt Tina Scholze von Verdi Bayern. Verdi ruft jetzt bundesweit zu Protestkundgebungen auf, am Donnerstag in München.