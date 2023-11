"Offene Drogenszene"? Wiesn-Wirte sauer auf Vize-Bürgermeister

Seit Ende Oktober ist Dominik Krause (Grüne) Münchens Vize-Bürgermeister und Nachfolger seiner Parteikollegin Katrin Habenschaden. Nun sorgt eine Aussage Krauses für viel Ärger und Diskussionen: Mit seinem Instagram-Statement auf dem Kanal "Münchner Gesindel" hat sich Krause wegen einer Aussage über das Oktoberfest bei den Wiesn-Wirten unbeliebt gemacht.

Oktoberfest: weltweit größte offene Drogenszene?

In dem Kurz-Interview auf Instagram wurde Krause unter anderem zur Cannabis-Legalisierung befragt. Seine Antwort: "Wir leben in der Stadt mit der weltweit größten offenen Drogenszene, nämlich dem Oktoberfest und deswegen finde ich, wenn man das in der Stadt hat, dann muss man beim Thema Legalisierung genauso klar sein - beides ist aus meiner Sicht vollkommen ok."

Die Sprecher der Vereinigung der Münchner Wiesnwirte, Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel, kritisierten Krause scharf. Mit dessen Aussagen würden sieben Millionen Besucher mit Drogenkonsumenten gleichgesetzt und diskreditiert.