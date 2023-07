Shitstorm im Internet: Freie-Wähler-Politikerin wehrt sich

Als "Transfrau", was sie nicht ist, wurde Gabi Schmidt (Freie Wähler) auf Twitter beschimpft. Ihr wurde vorgeworfen, sie habe einen übermäßigen Hang zum Gendern und mache ideologische Politik. Von der "Gendergülle" war die Rede, vom "Fetisch" der "Männer, die sich für bessere Frauen halten", von der "Genderkrake", die "alles infiltriert". So prasselte es mehrere Tage lang auf Schmidt ein: "Das macht mich extrem traurig", sagt sie BR24.

Shitstorm ausgelöst durch eine Parteifreundin

Sie sei "bestürzt, mit welchem Hass und mit welchen Beschimpfungen trans Frauen konfrontiert sind", das sei "schändlich", sagt die Abgeordnete aus Neustadt/Aisch. Vor allem aber ärgert sie, dass der Shitstorm von einer Parteikollegin ausgelöst wurde.

Kerstin Haimerl-Kunze gehört (wie Schmidt auch) dem Vorstand der bayerischen Freien Wähler an. Bis vor Kurzem war sie auch Vorsitzende der Bundesvereinigung der Frauen der Freien Wähler – und zwar so lange, bis sie das Amt an Gabi Schmidt abgeben musste. Schmidt gewann Ende Juni mit einer Stimme Vorsprung die Wahl.

Kollegin und Konkurrentin: "Genderideologie hat Einzug erhalten"

Kurz darauf holt Haimerl-Kunze auf Twitter zum Gegenschlag aus: Ja, sie habe verloren, "da sich die identitätspolitische Strömung durchgesetzt hat. Die Genderideologie hat somit Einzug gehalten. Dieser Richtungswechsel ist ein historischer Fehler. Ein trauriger Tag." Es folgte die heftige Schimpftirade gegen Schmidt.

"Dass bewusst Fehlinformationen gestreut wurden und niemand die Initiative ergriffen hat, die unwahren Tweets richtigzustellen", macht Schmidt "fassungslos". "Auch Äußerungen von Twitter-Usern, die sich am rechten Rand bewegen, blieben unkommentiert stehen."