Wintersport im Fichtelgebirge: Erste Lifte öffnen am Wochenende

In Teilen Bayerns startet die Ski-Saison gut zwei Wochen früher als geplant und auch im Fichtelgebirge nehmen die ersten Lifte wegen der guten Schneelage am kommenden Wochenende den Betrieb auf. Der Fleckllift und der Geiersberglift in Oberwarmensteinach öffnen ab Freitag, am Geiersberg soll auch Flutlichtskifahren möglich sein, erklärte Andreas Munder, Leiter der Erlebnisregion Ochsenkopf gegenüber dem BR.

Schlittenfahren an der Bleamlalm, Langlauf in Neubau

Durch die Schneefälle während der vergangenen sieben Tage und die anhaltenden Minustemperaturen liege die Schneehöhe im Fichtelgebirge zwischen 20 und 30 Zentimetern. Rodeln sei auf den Pisten an der Fichtelberger Bleamlalm und am Klausenhang in Mehlmeisel ebenfalls bereits möglich. An der Skirollerbahn in Neubau laufen die Schneekanonen und die ersten Langläufer ziehen ihre Bahnen. Ebenso wie an den Wehrmannschanzen in Warmensteinach, wo eine kurze Runde möglich ist.

Boden noch nicht überall ausreichend gefroren

Zum Wochenende sollen die Brandloipe und die obere Ringloipe am Ochsenkopf gespurt werden, so Munder weiter. Auch in Mehlmeisel sollen dann die ersten Loipen präpariert werden, ergänzt Franz Tauber (FW), Bürgermeister von Mehlmeisel. Die Gemeinde betreibt die Wintersportangebote am Klausenhang. Für einen Skibetrieb an den drei Klausenliften sei der Boden aber noch nicht gefroren genug. Die Piste könne nicht mit der Raupe befahren werden. Außerdem seien die Saisonvorarbeiten noch nicht abgeschlossen. Derzeit werde am neuen Kassenhaus gearbeitet. Allerdings, so Tauber, sollte sich die Winterwetterlage stabilisieren, sei ein früherer Saisonstart im Familienland und an den Skiliften kein Problem.

Der offizielle Start in die Wintersaison im Fichtelgebirge soll am 22. Dezember zum Beginn der Weihnachtsferien erfolgen. Dann soll auch die neue Bergbahn auf den Ochsenkopf ihren Betrieb aufnehmen.

Langlauf auch im Frankenwald möglich

Im Frankenwald hat der Langlauf am "Walberngrüner Gletscher" in den Landkreisen Kulmbach und Hof begonnen. Sobald es noch kälter und der Boden tiefer gefroren ist, soll dort auch Flutlichtbetrieb möglich sein. Der Skilift in Langenau im Landkreis Kronach soll am Wochenende ebenfalls laufen.