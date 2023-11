Ski-Saison: Lifte am Söllereck laufen an

Am Donnerstag gehen die ersten Lifte am Söllereck in Betrieb. Geplant war der Saisonstart dort eigentlich erst am 15. Dezember. Wegen der ergiebigen Schneefälle startet man aber bereits jetzt am 30. November.

Über zwei Meter Schnee liegen am Berg, etwa 60 Zentimeter sind es im Tal. Die weiteren Skigebiete der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen am Nebelhorn, an der Kanzelwand und dem Fellhorn sollen laut Mitteilung ab dem 8. Dezember nachziehen. Nicht nur im Allgäu startet die Lifte – auch am Großen Arber soll am Wochenende die Skisaison beginnen.

Preise für Lifte und in der Gastronomie steigen

Auch in diesem Jahr werden die Skipässe teurer. Hendrik Volpert, Vorstand der Oberstdorfer Bergbahn AG und stellvertretender Vorsitzende des Verbands Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte sagte im BR-Interview: "Die Inflation trifft auch die Bergbahnen sehr hart. Je nach Gebiet werden die Preise zwischen fünf und zehn Prozent angehoben." Ebenfalls teurer wird eine Einkehr in den Berghütten. Auch dort wurden die Preise angehoben, weil die Kosten für Lebensmittel gestiegen seien.

Für das gesamte Skigebiet der Oberstdorf Kleinwalsertal (OK) Bergbahnen kostet die Tageskarte 62,90, für Kinder ab 15 Jahren 23 Euro. Im Vorverkauf bieten die OK-Bergbahnen derzeit außerdem noch eine Kinder-Saisonkarte für die Jahrgänge 2006 und jünger für 78 Euro an. Die meisten Gäste kämen, so Volpert, aus der Region und würden sich eine Wochenkarte oder einen Saisonpass kaufen. Im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr wurden in diesem Jahr zehn Prozent mehr Saisonpässe verkauft.

Weitere Bergbahnen starten in den nächsten Wochen

Die anderen Bergbahn-Betreiber im Allgäu haben noch keinen konkreten Termin veröffentlicht, wann sie starten wollen. Bei der Hörnerbahn Ofterschwang-Bolsterlang heißt es beispielsweise, man starte je nach Schneelage Anfang Dezember. Einige andere Bahnen, wie die Imberg- und Hündlebahn bei Oberstaufen sind nach eigener Aussage derzeit noch mit der Revision beschäftigt und planen den Auftakt der Wintersaison für den 15. Dezember.

Wegen der Schneelage informiert nun die Lawinenwarnzentrale wieder über die Lawinenlage im Alpenraum. Da aktuell immer wieder Schneefall vorhergesagt ist, herrscht oberhalb der Waldgrenzen eine erhebliche Lawinengefahr. Dort kann Triebschnee bereits durch einen einzelnen Wintersportler als Schneebrettlawine ausgelöst werden. Der nächste Lawinenlagebericht erscheint am Freitag, dem 1. Dezember.