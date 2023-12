Wintersport im Bayerischen Wald: Das ist bereits geboten

Die ersten Skigebiete im Bayerischen Wald haben seit dem letzten Wochenende bereits geöffnet. So zum Beispiel am Großen Arber oder in Sankt Englmar. Am Wochenende kommen weitere Wintersportmöglichkeiten dazu.

Mitterdorf und Geißkopf legen los

Zum einen wird - sofern die Schneelage es zulässt - am Geißkopf bei Bischofsmais der Betrieb aufgenommen. Geplant ist unter anderem, Sesselbahn und Nordhang zu öffnen.

Zum anderen will auch das Skizentrum Mitterdorf bei Mitterfirmiansreut am Wochenende mit dem Betrieb starten. Hier kann man sogar am Freitag kostenlos Skifahren.

Beide Skigebiete haben zunächst nur am Wochenende Liftbetrieb. Erst eine Woche später soll dann die reguläre Skisaison starten.

Auch die Hohenbogen-Sesselbahn öffnet am Wochenende. Der Glasberglift in Zwiesel, der Lift in Eppenschlag und der Lift in Greising bei Deggendorf sind bereits geöffnet

Viele Loipen und Rodelbahnen schon geöffnet

Aber nicht nur Ski- und Snowboardfahrer kommen schon auf ihre Kosten. Am Bretterschachten in Bodenmais sind die Loipen bereits gespurt, ebenso am Langlaufgebiet Drachselsried oder in Neuschönau.

Auch in Wickersdorf bei Regen ist eine Loipe gespurt. In Bodenmais sind auch die Winterwanderwege sowie die Rodelbahnen geöffnet.

In Spiegelau sind alle Loipen bis auf die Kurparkloipe geöffnet. In der Kohlau bei Rinchnach sind die Loipen ebenfalls schon gespurt.

Bitte Naturschutz beachten

Skitourengehen erfreut sich immer größerer Beliebtheit und setzt weder Lift noch gespurte Loipen voraus. Alle, die diesen Sport ausüben, sollten aber den Schutz der Natur und der Tiere beachten. Geschützte Gebiete dürfen nicht betreten werden um zum Beispiel Tiere wie den Auerhahn nicht zu stören. Vor einer Tour sollte man sich genau über mögliche Vertretungsverbote oder Schutzzonen informieren.

Die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird fortlaufend erweitert