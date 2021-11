Betretungsverbot: Wildschutzgebiet rund um die Rotwand

Langer Weg zum Schutzgebiet

Zwei Jahre dauerten die Verhandlungen zwischen dem Landratsamt Miesbach und Landwirten, Waldbesitzern, Tourismusmanagern und Vertretern des Deutschen Alpenvereins, bis es zu dieser Regelung kam. "Anders lässt sich der Naturschutz in dieser speziellen, besonders stark frequentierten Region nicht mehr sicherstellen", so Hanspeter Mair vom DAV. Eigentlich setze der Verband auf Freiwilligkeit, im Bereich um den Spitzingsee sei der Druck durch Freizeitaktivitäten aber so groß geworden, dass die Betretungsverbote notwendig geworden seien.

In den nächsten Tagen werden an den Ausgangspunkten für Wanderungen und Touren zu Zielen wie Soinsee, Miesing, Rotwand, Lempersberg, Taubenstein, Jägerkamp und Wildes Fräulein große Tafeln aufgestellt, auf denen die Wildschutzgebiete rot markiert sind. An den einzelnen Wegen und Skirouten befinden sich Hinweise, wann sie begangen werden dürfen. Man sollte sie beachten.