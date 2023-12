Zugspitze: Skisaison auf Deutschlands höchstem Berg startet

Deutschlands höchster Berg startet am Freitag in die Skisaison. Die Lifte am Söllereck im Allgäu laufen seit Donnerstag. Am Wochenende werden einzelne Lifte am Spitzingsee, am Sudelfeld und am Wallberg laufen. Der starke Schneefall in den vergangenen Tagen hat die Saisoneröffnung etwas durcheinandergewirbelt.

Zugspitze: So viel Schnee wie lange nicht mehr

So gut waren die Schneeverhältnisse schon lange nicht mehr auf der Zugspitze. Für das Wochenende ist weiterer Schneefall vorhergesagt: 80 Zentimeter bis 1,50 Meter Naturschnee als Pistenauflage. So viel Schnee zum Start in die Wintersaison ist auch auf rund 2.600 Meter Höhe etwas besonders - so hoch liegt Deutschlands höchstgelegenes Skigebiet.

Vergangenes Jahr war nur ein Lift zum Saisonstart geöffnet, dieses Jahr sind es drei: der Sonnenkar-Sessellift, der Wetterwandeck-Sessellift und der Skilift Weißes Tal. Auf acht Pisten kann nun gefahren werden. Das Skigebiet Zugspitze verzichtet seit jeher auf eine künstliche Beschneiung. Deshalb ist der Schneespaß wetterabhängig. Für Fußgänger und Winter-Ausflügler wird der Rundwanderweg und die Familienrodelbahn geöffnet.

Liftkarten werden teuer

Skifans müssen erneut tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Liftkarten wurden zum Saisonauftakt um drei bis fünf Prozent erhöht. Das ist noch gemäßigt im Vergleich zum Winter 2022/2023: Da gab es Preiserhöhungen von bis zu 16 Prozent. Das Tagesticket für die Zugspitze – egal ob Skifahrer oder Fußgänger – kostet dieses Jahr für Erwachsene 62 Euro. Fünf Euro mehr als in der vergangenen Saison.

Die Vorfreude scheint dennoch groß. Der Saisonkartenverkauf läuft sehr gut, das Interesse am Wintersport ist ungebrochen", sagte Antonia Asenstorfer, Geschäftsführerin der Alpen Plus-Skigebiete und Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte. Nach zwei Corona-Jahren und einem Winter im Zeichen der Energiekrise sehe es erstmals wieder nach einem normalen Winter aus, sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer.

Mit Material von dpa