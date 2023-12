Saisonstart am Großen Arber: Skifahrer loben "perfekten Schnee"

"Die Pisten sind grandios, wir fahren zu 95 Prozent auf Naturschnee", schwärmt Thomas Eckl von der Arber-Bergbahn, "einfach sensationell momentan". Hinter ihm nehmen Skifahrer die Kurve zum Sechser-Sessellift am Sonnenhang oder fahren geradeaus in die Drehkreuze der Gondelbahn.

Zum Video: Früher Saisonstart am Arber

"Schnee ist perfekt"

Eckl spricht von "Glücksgefühlen" angesichts des Saisonstarts, und auch die Skifahrer sind bester Stimmung: "Super, einfach ein Traum. Wir sind froh, dass es so früh schon so viel Schnee bei uns hat, dass wir wieder einmal Skifahren können", freut sich eine Frau mit Helm und großer Skibrille auf der Stirn. Eine andere Skifahrerin pflichtet ihr bei: "Ja, macht Spaß wieder Skifahren zu können, vor allem daheim fahren zu können." "Beste Bedingungen" attestiert ein Mann dem Arber, dessen Skibrille in Regenbogenfarben glänzt: "So früh wars noch nie, dass man schon wirklich mit der Gondel hat fahren können. Einwandfreie Geschichte." Ein anderer Skifahrer erinnert sich, dass die Saison im vergangenen Winter knapp zwei Monate später begonnen hatte und lobt: "Perfekt, besser kann's nicht sein. Schnee ist perfekt."

Sesselbahn fährt unter der Woche weiter

Am Berg hat es zum Saisonauftakt knapp einen Meter Schnee, an der Talstation 70 Zentimeter. "Wir sind richtig froh und glücklich dass wir heuer sehr früh mit Schnee beladen wurden", sagt Thomas Eckl von der Arber Bergbahn. "Eigentlich hatten wir vor, Anfangs nur am Wochenende zu fahren, aber aufgrund der doch grandiosen Verhältnisse haben wir beschlossen, die Sonnenhangbahn am Montag weiterlaufen zu lassen."

Vollbetrieb zu Weihnachten geplant

Am Arber kann man also vorerst durchgängig Skifahren. Die Gondelbahn pausiert von Montag bis Donnerstag, der Sechser-Sessellift am Sonnenhang aber fährt weiter. In den Vollbetrieb will die Arber Bergbahn laut Eckl zu den Weihnachtstagen gehen - je nach Wetterlage. Das "Pre Opening" am Wochenende haben gut 1.000 Leute genutzt, darunter viele Einheimische und Wintersportler aus Tschechien.