Winter zurück: Unterrichtsausfall und Unfälle in Unterfranken

Der Winter ist zurück in Teilen Bayerns. In Unterfranken haben sich am frühen Mittwochmorgen mehrere Glättefälle ereignet. In den Landkreisen Würzburg und Kitzingen sowie in der Stadt Würzburg fällt wegen der Witterung der Unterricht aus.