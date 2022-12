Aiwanger erwartet Windboom: Neue Anlage in Niederbayern startet

Doppelt so viele Windräder in Bayern wie bisher – Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger rechnet mit einem Windkraft-Boom bis zum Jahr 2027. "Mehrere Hundert Windräder sind jetzt schon konkret in Planung, aber es geht erst richtig los", so der Freie-Wähler-Chef. Seine Rechnung: "Bayern hat 2.000 Gemeinden, ich gehe aus heutiger Sicht von Projektvorhaben mit insgesamt über 1.000 neuen Windrädern in den nächsten fünf Jahren aus." Für 21 neue Anlagen liefen bereits Genehmigungsverfahren, so Aiwanger.

Ausgleichszahlungen an Naturschutzfonds

Eine dieser Anlagen hat in Wiesenfelden im Landkreis Straubing-Bogen den Betrieb aufgenommen. Die Anlage ist vom Regensburger Energieunternehmen "Ostwind" gebaut worden und bereits das dritte Windrad im sogenannten "Windpark Schiederhof". Das Windrad mit einer Leistung von 4,2 Megawatt kann rechnerisch pro Jahr Strom für rund 2.400 Haushalte erzeugen. Sein Rotor hat einen Durchmesser von 150 Metern und eine Nabenhöhe von 125 Metern. Als Ausgleich für die notwendigen Rodungen zahlt der Investor 120.000 Euro an den Bayerischen Naturschutzfonds.

"Bonus" wird aufgeteilt

Wiesenfeldens Bürgermeister Andreas Urban (Freie Wähler) sagte BR24, gegen den Bau des dritten Windrades in seiner Gemeinde habe es kaum Widerstand gegeben. Die Anlage fällt nicht unter die umstrittene 10-H-Regel der bayerischen Staatsregierung, weil die Entfernung zur nächsten Wohnbebauung mehr als die benötigen 1,5 Kilometer beträgt. Das Waldstück, in dem der sogenannte "Windpark Schiederhof II" errichtet worden ist, gehört der Thurn und Taxis Forst GmbH in Regensburg. Die drei Windkraftanlagen haben eine Gesamtleistung von insgesamt rund 7,5 Megawatt.

Mit dem Bau der dritten Windkraftanlage profitieren nun die Gemeinden Wiesenfelden, Rettenbach sowie die Stadt Wörth an der Donau finanziell über den "Kommunalbonus". Das bedeutet, über einen Zeitraum von 20 Jahren erhalten die umliegenden Kommunen einen Anteil von 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde Windstrom. Dieser "Bonus" wird aufgeteilt, der Löwenanteil von rund 80 Prozent geht an die Gemeinde Wiesenfelden.