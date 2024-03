ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit gegen Taurus-Lieferung

Über den Marschflugkörper "Taurus" wird schon seit Monaten gestritten. Die Ukraine wünscht sich seit Langem, dass sie diese Waffe von Deutschland bekommt. Der Taurus hat eine Reichweite von 500 Kilometern und wäre für die Ukraine im Krieg gegen Russland sehr hilfreich. Gleichzeitig könnten auch Ziele in Russland damit getroffen werden, wobei die Ukraine zusichert, solche Ziele nicht angreifen zu wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt eine solche Lieferung ab, weil er befürchtet, dass Deutschland damit in den Krieg hineingezogen werden könnte.

61 Prozent der Befragten gegen Taurus-Lieferung

Damit hat er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich: Aktuell sind 61 Prozent der Befragten dagegen, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Das sind 9 Punkte mehr im Vergleich zum ARD-Deutschlandtrend im Morgenmagazin vom August 2023. Nur 29 Prozent (-7) sind für eine solche Waffenlieferung.

Nur die Anhänger der Grünen und der FDP sind mehrheitlich dafür, den Taurus an die Ukraine abzugeben: Bei den Grünen sind 53 Prozent der Anhänger für die Lieferung, bei der FDP 50 Prozent. Unter den anderen Parteianhängern überwiegt die Ablehnung der Taurus-Lieferungen – auch die knappe Hälfte der Unions-Anhänger (52 Prozent) positioniert sich gegen eine solche Lieferung. Fraglich also, wie die eigene Anhängerschaft die Ankündigung der Unions-Fraktion einschätzt, die in der kommenden Woche die Lieferung von Taurus erneut zur Abstimmung in den Bundestag einbringen will.