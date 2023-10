Wieder Diesellok in Brand geraten – Regionalzug evakuiert

Die Diesellok einer oberbayerischen Regionalbahn ist am Donnerstagmorgen auf freier Strecke in Brand geraten. Der Zug musste deshalb am Bahnhof Thann-Matzbach (Lkr. Erding) evakuiert werden. Verletzte gab es nicht.

Dämmmaterial entzündet sich an Diesellok

Die Triebfahrzeugführerin der Linie RB 40 von München nach Mühldorf hatte das Feuer kurz nach 8 Uhr bemerkt. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Freilassing hatte sich Dämmmaterial an der Diesellok entzündet – vermutlich wegen eines technischen Defekts. An der nächsten Haltestelle in Thann-Matzbach wurden die Fahrgäste des Regionalzugs deshalb gebeten, auszusteigen und mit dem nächsten Zug weiterzufahren.

Feuerwehr löscht Zug

Die qualmende Lok wurde dann auf freie Strecke gefahren, um den Brand dort gefahrlos zu löschen. An dem Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwindegg und Umgebung beteiligt.

Laut Polizei entstand kein großer Sachschaden. Die genaue Ursache wird noch ermittelt. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht. Im Bahnverkehr kam es durch den Zwischenfall nur zu geringen Verspätungen.

Bahnstrecke München-Mühldorf: Häufung von brennenden Loks

Allerdings ist es nicht der erste Vorfall auf dieser Strecke in diesem Jahr: Im Februar fing eine Lok Feuer, es gab mehrere Verletzte. Bei einer Lok der Südostbayernbahn war kurz darauf Rauch entdeckt worden.

Mehrere mutmaßliche Brandanschläge in Mühldorf

Zudem erinnert der Vorfall an mehrere mutmaßliche Brandanschläge in Mühldorf – zuletzt auf Baufahrzeuge, einen Forstanhänger sowie einen Kabelschacht bei Polling. Verletzt wurde dabei niemand. Der Schaden ist mit rund 2,5 Millionen Euro aber groß. Auch der Bahnverkehr um Mühldorf wurde massiv gestört.