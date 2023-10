Mutmaßliche Brandanschläge legen Zugverkehr bei Mühldorf lahm

Anwohner berichten von einem lauten Knall: An einer geplanten Geothermie-Anlage bei Polling im Landkreis Mühldorf an Inn sind heute Früh drei Baufahrzeuge durch Flammen zerstört worden. Da sie nicht nebeneinander standen, ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Kabelbrand an Bahnstrecke

Fast zeitgleich brannten in der näheren Umgebung auch ein im Wald abgestellter Forstanhänger und ein Kabelschacht an der Bahnstrecke Mühldorf-Tüßling. Verletzt wurde niemand, die Schäden werden auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt. Einzelheiten zu den mutmaßlichen Taten nannte die Polizei nicht. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Augenzeugen.

Ersatzbusse im Zwei-Stunden-Takt

Der Zugverkehr in der Region ist aufgrund der Brandanschläge unterbrochen. Betroffen sind mehrere Regionalzugverbindungen zwischen Salzburg und Mühldorf. Außerdem empfiehlt die Südostbayernbahn Reisenden bis auf Weiteres, Zugfahrten mit den Linien 42, 45 und 47 zu vermeiden. Am Nachmittag wurde ein Buspendelverkehr zwischen Mühldorf und Tittmoning-Wiesmühl eingerichtet, der in beiden Richtungen im Zwei-Stunden-Takt unterwegs ist. Wie lange die Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke dauern, ist nicht absehbar.

Feuer an drei Orten fast gleichzeitig

Die Feuerwehr war gegen fünf Uhr wegen des Brands im Pollinger Gewerbegebiet alarmiert worden. Dort wird seit April ein Bohrplatz für eine Geothermie-Anlage gebaut, die ab 2025 mit heißem Wasser aus 2.600 Meter Tiefe Fernwärme für Betriebe und Haushalte liefern soll.

Die drei lichterloh brennenden Baufahrzeuge auf dem Firmengelände waren nicht mehr zu retten. Die Brände des Kabelschachtes und des Forstanhängers wurden fast zeitgleich gemeldet. Mehrere Feuerwehren aus Mühldorf und Umgebung waren im Großeinsatz.