Schon wieder Rauch aus einer Lok der Südostbayernbahn

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen kam es auf der Strecke München-Mühldorf zu Problemen mit Dieselloks. Am Mittwoch hatte bei Markt Schwaben eine Diesellok gebrannt und am Donnerstag kam es nur ein paar Kilometer weiter bei Walpertskirchen zu einer starken Rauchentwicklung. Zum Glück wurde hier niemand verletzt. Die Bahnstrecke München-Mühldorf war lange gesperrt - am späten Abend wurde sie wieder freigegeben. Der betroffene Diesellok-Typ wird jetzt bei der Südostbayernbahn nicht mehr eingesetzt.

Rauch breitet sich von der Lok im Zug aus

Betroffen war der Zug, der 17:38 Uhr ab München Ost über Mühldorf nach Simbach fährt. Der beliebte Pendlerzug blieb bei Walpertskirchen stehen, zuvor hatte sich starker Rauch aus der Lok entwickelt, der sich dann in den Zug hinein ausbreitete, so Edgar Scholz, Organisatorischer Leiter Rettungs- und Sanitätsdienst auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Keine Evakuierung

Um 18:28 Uhr sei die Alarmierung mit dem Einsatzgrund "Brand Personenzug" gekommen, vor Ort habe sich herausgestellt, dass sich 300 bis 400 Personen darin befanden, so Scholz. Es habe jedoch keine Gefahr bestanden, verletzt wurde sei niemand. Die Passagiere aus dem ersten Wagon wurden untersucht, eine Person musste medizinisch versorgt werden, konnte aber dann die Fahrt fortsetzen. Eine Evakuierung war nicht notwendig, die Passagiere wurden nach hinten geleitet.

Feuerwehr: "Es hat nichts gebrannt"

Vor Ort stellte sich auch für die Feuerwehr heraus, dass keine Gefahr bestand. "Es hat nichts gebrannt und wir waren relativ schnell wieder weg“, sagt der Kreisbrandrat von Erding, Willi Vogl. Etwa 120 Feuerwehrleute waren da, die Feuerwehren von Walpertskirchen und Hörlkofen blieben noch vor Ort, nachdem die anderen abgezogen werden konnten.

Fünf Stunden Fahrt von München nach Simbach

Beim Großeinsatz waren insgesamt etwa 50 Rettungsdienstmitarbeiter im Einsatz und 120 Feuerwehrleute. Nach eineinhalb Stunden konnte die Lok getauscht werden und um circa 20:30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Der Zug hat von München Ost bis Simbach circa fünf Stunden gebraucht, eine lange Fahrt für die vielen Pendler. Die zwei Schaffner hatten die Situation laut einer Pendlerin sehr gut im Griff, die Stimmung unter den Passagieren sei ruhig gewesen.

Ursache bis jetzt unklar - betroffene Dieselloks gesperrt

Bis jetzt ist völlig unklar, ob es zwischen den beiden Bränden beziehungsweise Rauchentwicklungen der Dieselloks einen Zusammenhang gibt. Die Südostbayernbahn hat sich bisher dazu nicht geäußert.

Nach BR-Informationen sind Dieselloks der Baureihe 218 mit einem MTU-Motor betroffen, die seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Diese Lokomotiven sind jetzt bei der Südostbayernbahn gesperrt. Vertreter der Herstellerfirma sind vor Ort.

Besonders spektakulär war der Brand eine Lok im Januar in Freilassing. Die Geisterfahrt der Diesellok endete im Bahnhof von Freilassing an einem Prellbock. Verletzt wurde auch da zum Glück niemand.