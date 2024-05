Wetterdienst warnt vor Starkregen und Gewittern in Bayern

In der Nacht klingen Schauer und Gewitter in Bayern zunächst noch ab. Doch schon ab dem Mittag soll laut dem Deutschen Wetterdienst [externer Link] eine neue Unwetterfront dem Freistaat heftigen und ergiebigen Regen, lokal sogar extremen Starkregen bringen. Örtlich ist mit 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde beziehungsweise 60 Litern in wenigen Stunden zu rechnen. Punktuell kann es sogar bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden geben.

Die Meteorologen prophezeien, dass sich die Gewitter-Gebiete ausgehend von den Alpen im Tagesverlauf nach Norden hin ausbreiten und ab dem Nachmittag bis in der Nacht zum Freitag auch Nordbayern beeinflussen. Ab dem Mittag muss mit heftigem Starkregen vom Allgäu bis zum Berchtesgadener Land gerechnet werden.

Unwetter ab dem frühen Abend in München erwartet

Im Lauf des Nachmittags verlagern sich die Unwettergebiete dann langsam in nordwestlicher Richtung. Durch den Großraum München soll die Unwetterfront am Donnerstag zwischen 17 Uhr und Freitagnacht, 2 Uhr, ziehen. Wobei auch klar ist: Die genauen Uhrzeiten können nicht exakt vorhergesagt werden. In welchem Tempo genau die Unwetter weiter nach Nordwesten ziehen, wollen die Wetterforscher im Lauf des Tages noch mehrfach genauer nachberechnen. Dann könnte es auch amtliche Unwetterwarnungen geben.

Größtes Risiko in Oberbayern, Schwaben und Mittelfranken

Bereits jetzt steht aber fest: Am größten ist das Unwetterrisiko am Donnerstag in Oberbayern, Schwaben und Mittelfranken bis hoch zum Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

Der Starkregen kann stellenweise extrem heftig sein. Erwartet wird, dass er auch Wind- und Sturmböen bis 70 Stundenkilometer mit sich bringt. Auch kleinkörnige Hagelschauer hat er mit im Gepäck.