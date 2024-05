Trump Prozess in New York: Jetzt beginnt die entscheidende Phase

Die Verteidigung von Donald Trump hat ihre Zeugenbefragung am gestrigen Prozesstag für beendet erklärt. Obwohl Trump mehrmals in den vergangenen Monaten damit geprahlt hatte, selbst in den Zeugenstand zu treten, kam es nicht dazu. Die Sorge seines Anwaltsteams, er könne sich um Kopf und Kragen reden, war wohl zu groß.

Am Nachmittag diskutierten seine Anwälte und die Staatsanwälte über die rechtlichen Anweisungen, die der Richter den Geschworenen geben wird. Die Geschworenen sollen im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten ein Urteil fällen.

Abschluss der Zeugenaussagen und bevorstehende Schlussplädoyers

Mit dem Abschluss der Zeugenaussagen und den für nächste Woche erwarteten Schlussplädoyers geht der Fall bald in die Hände der Geschworenen über. Diese haben in den vergangenen fünf Wochen Zeugenaussagen und Beweise zu einer Schweigegeldzahlung im Jahr 2016 gehört. Trumps ehemaliger Anwalt und "Fixer" Michael D. Cohen hatte vergangene und diese Woche ausgesagt, er habe der Pornodarstellerin Stormy Daniels Geld gezahlt, damit sie nicht öffentlich behaupte, sie und Trump hätten eine sexuelle Beziehung unterhalten.

Trumps Verhalten im Gerichtssaal

Seit Beginn des Prozesses haben die Geschworenen im Strafgerichtshof von Manhattan zum Teil "deftige" Zeugenaussagen zu hören bekommen. Es ging um die Arbeitsweise von Boulevard-Medien, Promi-Sexvideos und Trumps Panik nach der Veröffentlichung des "Access Hollywood"-Videos im Oktober 2016, in dem er sagte, als Promi könne man Frauen in den Schritt fassen. Zu hören war auch die Aussage der Porno-Darstellerin Stormy Daniels. Ihrer Darstellung zufolge war der Sex mit Trump bisweilen alles andere einvernehmlich.

Schlussplädoyers und richterliche Anweisungen

Nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Schlussplädoyers gehalten haben - diese sind für den 28. Mai nach dem Memorial Day geplant - wird der Richter die Geschworenen belehren. Er wird sie über die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und erläutern, welche Informationen aus dem Prozess sie zu ihrer Urteilsfindung nutzen dürfen. Die Anweisungen des Richters an die Geschworenen sind ein wichtiger, aber oft langweiliger Teil jedes Prozesses. Ähnlich wie beim Lesen einer Bedienungsanleitung haben Geschworene oft mit der komplexen Terminologie einer richterlichen Anweisung zu kämpfen. Es ist üblich, dass Jurys während der Beratungen bestimmte Teile der Zeugenaussagen und Beweismittel noch einmal hören oder ansehen möchten, um sie besser zu verstehen.

Beratung der Geschworenen

Die Geschworenen beginnen dann mit ihren Beratungen und müssen eine Entscheidung treffen, die die amerikanische Politik und die Justiz beeinflussen könnte. Trump, dem noch drei weitere Strafprozesse drohen, will im November wiedergewählt werden.

Während der Anhörung am Dienstagnachmittag, der sogenannten "Charging Conference", stritten Staatsanwälte und Verteidiger darüber, was den Geschworenen über das Bundeswahlgesetz gesagt werden sollte, das im Mittelpunkt des Falles der Staatsanwälte stand. Beide Seiten reichten Vorschläge für Anweisungen an die Geschworenen oder Änderungen bestimmter Formulierungen ein.

Was für Trump brenzlig werden könnte...

In diesem Prozess ist die richterliche Anweisung wichtiger als in den meisten anderen, da die Staatsanwälte Trump wegen 34 Vergehen der Fälschung von Geschäftsdokumenten angeklagt haben. Normalerweise wird diese Straftat als Vergehen geahndet, sie kann jedoch als Verbrechen eingestuft werden, wenn die Dokumente gefälscht wurden, um ein anderes Verbrechen zu unterstützen.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass das andere Verbrechen in diesem Fall ein Verstoß gegen das Wahlgesetz 17-152 war - Verschwörung zur Förderung oder Verhinderung einer Wahl. Nach diesem Gesetz ist es eine Straftat, wenn zwei oder mehr Personen "sich verschwören, um die Wahl einer Person in ein öffentliches Amt mit illegalen Mitteln zu fördern oder zu verhindern".

Die Rolle von Michael Cohen und die Beweise

Der Hauptzeuge gegen Trump, sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen, hatte diese und vergangene Woche ausgesagt, dass er im Oktober 2016 der Pornodarstellerin Stormy Daniels 130.000 Dollar gezahlt habe, um sie davon abzuhalten, öffentlich über eine Nacht mit Trump zu sprechen. Cohen behauptet, er sei im darauffolgenden Jahr von Trump in Form von als Anwaltshonorar getarnten Zahlungen entschädigt worden. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um gefälschte Geschäftsunterlagen.

Was die Geschworenen wissen dürfen

Während der "Charging Conference" diskutierten die Anwälte, wie sie dies den Geschworenen am besten erklären könnten. Die Anweisungen des Richters über die rechtliche Schwelle für eine Verurteilung können einen großen Einfluss darauf haben, was die Geschworenen von den Beweisen halten - vorausgesetzt, sie können der manchmal komplexen Sprache der Anklage folgen.

Eine Jury entscheidet über die Fakten, ein Richter über das Recht. Während eines Prozesses vermischen sich diese beiden Rollen selten, aber eine "Anklageverlesung" ist der Moment, in dem der Richter sich darauf vorbereitet, den Fall formell an die Geschworenen zu übergeben.

Kontroverse über die Instruktionen

Der Richter schien bereit zu sein, in einer möglicherweise entscheidenden Frage der Beratungen gegen die Staatsanwälte zu entscheiden - ob der Jury gesagt werden sollte, dass Trump verurteilt werden könnte, wenn die Jury zu dem Schluss käme, dass die gefälschten Geschäftsbücher aufgrund seiner Handlungen "vorhersehbar" gewesen seien.

Trump und sein Verteidigungsteam

Trump, der während des gesamten Prozesses am Verteidigungstisch saß, wurde im Gerichtssaal häufig von politischen Verbündeten und Anhängern begleitet.

Am Dienstagmorgen erklärte der Ex-Präsident vor laufenden Fernsehkameras im Gerichtsflur, dass seine Anwälte den Fall ohne seine Aussage abschließen würden. Die Verteidigung bot nur einen wichtigen Zeugen auf, Robert J. Costello, einen streitbaren Anwalt, dessen einzige Aufgabe darin bestand, die Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen der Anklage, Michael D. Cohen, zu untergraben.

Abschluss der Zeugenaussagen

Die Geschworenen hörten nicht die Aussage des ehemaligen Präsidenten, sondern sahen Videos von ihm und wurden mit seinen Worten konfrontiert. Die Anklage zeigte Clips aus Trumps Wahlkampf 2016, Tweets aus seiner Präsidentschaft und sogar Zitate aus seinen Büchern.

Mit dem Ende der Zeugenaussagen am Dienstag und den bevorstehenden Schlussplädoyers werden die Geschworenen bald die gewaltige Aufgabe haben zu entscheiden, ob der ehemalige - und möglicherweise zukünftige - Präsident ein Verbrecher ist.