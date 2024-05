Unwetter in Bayern: Überschwemmungen und mitgerissene Autos

Menschen in der Oberpfalz aus Häusern befreit

In der Oberpfalz sorgte der Regen teils für heftige Überschwemmungen. Im Landkreis Amberg-Sulzbach – in der Gemeinde Kastl – ließen die Wassermassen Autos über die Straßen treiben. Mehrere Menschen wurden in ihren Häusern eingeschlossen. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Amberg. Die Festsitzenden seien befreit worden. In der Ortsmitte war der Fluss Lauterach über die Ufer getreten.

Die Autos, die die Fluten mitgerissen hätten, seien an einer Brücke angeschwemmt worden, so der Sprecher. Dort sorgten sie dafür, dass sich das Wasser zusätzlich staute. Die Fahrzeuge würden nun mit schwerem Gerät – etwa Baggern und Radladern – geborgen. Mehr als 220 Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei, BRK, THW, Wasserwacht und DLRG sind im Einsatz.

Landkreis Cham: 15 Feuerwehreinsätze wegen Starkregen

Im oberpfälzischen Landkreis Cham gab es am Dienstag nach Gewitter und Starkregen rund 15 Feuerwehreinsätze. Das sagte Kreisbrandrat Michael Stahl dem BR. Der Starkregen hatte mehrere Keller unter Wasser gesetzt, vor allem in den Gemeinden Traitsching und Schorndorf. Zudem musste die Feuerwehr Straßen und Hofflächen von Schlamm und Geröll freiräumen, das von umliegenden Feldern angeschwemmt worden war.

Aber es sei "alles im Rahmen" gewesen, "fast schon übliche" Einsätze der Feuerwehr nach solchen Starkregenfällen, betonte Kreisbrandrat Stahl, die bis circa 18 Uhr gedauert hätten. In der Nacht habe es dann noch einmal einen Einsatz in Blaibach gegeben. Dort war ein ehemaliges Autohaus überflutet worden, weil nach dem Starkregen der Kanal verstopft war. Das Wasser wurde wieder herausgepumpt.

"Kleiner Katastrophenfall" in Markt Kastl ausgerufen

Noch am späten Dienstagabend (Stand 23.30 Uhr) quoll in Kastl im Lauterachtal (Landkreis Amberg-Sulzbach) Wasser aus der Kanalisation. Drei Autos und ein Kleintransporter wurden dort einfach weggeschwemmt: Der Transporter klemmt über Nacht in der Lauterach unter einer Brücke. Das Fahrzeug wurde mit Seilen gesichert und soll laut Polizeisprecher erst dann geborgen werden, wenn die Situation nicht mehr so gefährlich ist.

Verletzte gab es nicht, so Dominik Lehmeier, Pressesprecher der Polizei Amberg zum BR. Auskunft zu Schäden an Gebäuden konnte er noch nicht geben. Der sogenannte Kleine Katastrophenfall nach Artikel 15 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes sei in Markt Kastl ausgerufen worden, um die Organisation der Rettungskräfte vor Ort unter einer gemeinsamen Einsatzleitung zu erleichtern.

Amberger Landrat erschüttert von der Wucht der Flut

Die Einsatzkräfte pumpen Häuser aus und führen Erkundungsfahrten entlang der Lauterach durch, um mögliche Schäden festzustellen. Auch eine Drohne ist im Einsatz, um ein Lagebild zu erhalten. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt Amberg-Sulzbach übernahm die Einsatzleitung.

Landrat Richard Reisinger (CSU) sagte dem BR, "von der schnellen Wucht her" habe er eine solche Überschwemmung im Kreis Amberg-Sulzbach noch nicht erlebt. Man hoffe, mit einem "blauen Auge" davonzukommen. Man werde seine Lehren daraus ziehen und dafür sorgen müssen, dass Flüsse "Platz haben und ungehindert schnell abfließen können".

Überflutungen und Aquaplaning-Unfälle in Oberfranken

In Oberfranken waren am Dienstag besonders Bamberg und die Umgebung von Unwettern betroffen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen sagte. Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller waren die Folge. In Bamberg als auch Forchheim standen nahezu alle Unterführungen in der Region unter Wasser, so ein Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS). Beispielsweise in der Geisfelder Straße bei Bamberg mussten Autos geborgen und Insassen gerettet werden. Mehr als 60 wetterbedingte Einsätze wurden aus der Region gemeldet. Auch habe es laut Polizeisprecher rund zehn witterungsbedingte Unfälle gegeben. Schwer verletzt wurde dabei niemand.

In Strullendorf (Landkreis Bamberg) sei zudem ein Öltank in einem Keller aufgeschwemmt worden. Dabei traten rund 2.500 Liter Heizöl aus. Ab etwa 22.30 Uhr gingen den Angaben des Sprechers zufolge fast keine Notrufe mehr ein, es habe jedoch weiter stark geregnet.

Dutzende Unwettereinsätze in Unterfranken

Das Unwetter hat auch die Rettungskräfte im Raum Schweinfurt stark beschäftigt. Im Bereich der Integrierten Leitstelle Schweinfurt mussten die Feuerwehren zu zahlreichen überfluteten Kellern, unter Wasser stehenden Straßen und umgestürzten Bäumen ausrücken. Besonders viele Notrufe gingen zwischen 18 und 21 Uhr ein. Insgesamt rückten die Rettungskräfte zu mindestens 46 Einsätzen aus. Punktuell habe es sehr hohe Niederschlagsmengen gegeben, heißt es von der ILS Schweinfurt.

Betroffen war vor allem der Landkreis Haßberge: Hier waren weit über 100 Rettungskräfte von Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Sie verbauten mehr als 4.100 Sandsäcke und befüllten 3.600 Stück mit der Sandsackfüllmaschine des Landkreises Haßberge neu. Personen kamen nicht zu Schaden.