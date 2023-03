Bayernweite Kita-Streiks am Mittwoch: Was Sie wissen müssen

10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Das fordern Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialpädagogen der Gewerkschaft Verdi. Außerdem müsse gegen große Personallücken vorgegangen werden, so die Gewerkschaft.

Durch bayernweite Warnstreiks am Mittwoch wollen sie ihre Forderungen im Tarifstreit bekräftigen. In sozialen Berufen arbeiten hauptsächlich Frauen. Deshalb sei der Frauentag bewusst gewählt worden, heißt es von Verdi.

Über 3.000 Horte und Kitas betroffen

Betroffen sind nur Einrichtungen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes unterliegen. Insbesondere kommunale Kitas, erklärt Tanja Birkmann von Verdi Mittelfranken. Der Streikaufruf gilt für rund ein Drittel der fast 9.000 Kitas und 900 Horte in Bayern, die von einer Kommune betrieben werden. Kitas von privaten, kirchlichen Trägern oder Wohlfahrtsverbänden gehören nicht dazu.

Große Kundgebungen der Streikenden sind unter anderem in Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg sowie München geplant. Wie viele Einrichtungen wirklich bestreikt werden, wird wohl erst am Streiktag klar. Nach Aussagen von Linda Dubiel, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi, wurden kommunale Kitas in folgenden Regionen zum Streik aufgerufen:

Oberbayern: Stadt und Landkreis München, alle städtischen Einrichtungen, die des Landratsamts und Kreisjugendrings sowie in und um Ingolstadt

Mittelfranken: in und um Nürnberg/Fürth/Erlangen und kleineren Gemeinden im Umland

Oberfranken: vor allem der Westen (Raum Forchheim)

Schwaben: unter anderem in der Stadt Augsburg, Untermeitingen und Neusäß

Oberpfalz: vor allem die Stadt Regensburg

in Niederbayern und Unterfranken finden am Mittwoch keine größeren Kita-Streiks statt

Auch Beschäftigte von Behinderteneinrichtungen streiken

Auch Beschäftigte von Behinderteneinrichtungen ruft die Gewerkschaft dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Laut Verdi kann es zu Einschränkungen unter anderem bei der Lebenshilfe kommen. In Augsburg, Ingolstadt, Forchheim, Nürnberg, im Allgäu und in München sind auch hier teils ganztägige Streiks geplant. "Menschen mit Behinderung stehen immer noch - genauso wie die Beschäftigten der Behindertenhilfe - im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit", erklärt Robert Hinke, Leiter des Fachbereiches Gesundheit & Soziale Dienste bei Verdi Bayern.

Eine Liste der bestreikten Einrichtungen im Bereich der Behindertenhilfe finden Sie hier.

Eltern werden vorab von Einrichtungen informiert

Die Eltern der betroffenen Kitas werden noch am Dienstagnachmittag über die Einrichtungen direkt informiert, heißt es von Seiten der Gewerkschaft. Den Eltern wird aber empfohlen, direkt bei der jeweiligen Kita-Leitung nachzufragen, erklärt etwa die Stadt München, "ob die Einrichtung voraussichtlich normal geöffnet sein wird, ein Teilbetrieb möglich ist oder ob die Einrichtung komplett geschlossen wird".

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg bittet Eltern, deren Kind eine bestreikte städtische Kindertageseinrichtung besucht, eine alternative Betreuungsmöglichkeit zu suchen. Für familiäre Notlagen stünden verschiedene Notdiensteinrichtungen zur Verfügung. Welche Kitas für die Notdienstbetreuung geöffnet sind, wird zusätzlich auf der Homepage des Jugendamts veröffentlicht.

Regensburg: Fünf städtische Kindertagesstätten bestreikt

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft Verdi in Regensburg zudem große Teile der Stadtverwaltung lahmlegen. Es sollen unter anderem die Müllabfuhr, die Straßenreinigung, mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen und diverse Ämter bestreikt werden.

In insgesamt fünf städtischen Kindertagesstätten hat die Gewerkschaft das Personal zum Streik aufgerufen, dort werden ab Mittag keine Kinder mehr betreut. Auch an mehreren Schulen wird die Mittagsbetreuung ausfallen. Für die betroffenen Eltern hat die Stadt ein Service-Telefon eingerichtet.

Oberfranken: Im Raum Forchheim bleiben Kitas geschlossen

In Oberfranken sind es vor allem Einrichtungen aus dem westlichen Oberfranken, die an der Streikaktion teilnehmen. Wie ein Verdi-Sprecher dem BR am Dienstag mitteilte, bleiben vor allem im Raum Forchheim viele Kitas geschlossen. Neben Eggolsheim, Buttenheim und Hausen sind zudem die Einrichtungen der Lebenshilfe in Bamberg und Kronach von dem Warnstreik betroffen. Verdi rechnet mit einer Beteiligung von 80 bis 100 Beschäftigten aus den westlichen Regionen Oberfrankens.