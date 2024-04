Wie kann man sich vor einem Tornado schützen?

Tornados gehören in Deutschland - anders als in den USA – noch nicht zum gewohnten Szenario, obwohl sie auch hierzulande immer wieder vorkommen. In Deutschland werden jährlich 20 bis 60 Tornados nachgewiesen, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Tornados mit großer Zerstörungskraft sind in Deutschland – noch – selten. Aber es gibt sie, darum müssen entsprechende Warnmechanismen in Deutschland etabliert werden – wie zum Beispiel Warnungen durch Sirenen. Tornados entstehen vor allem in der sommerlichen Gewittersaison. Sie treten oft nur kurz und kleinräumig auf, sodass die Tornadoerkennung echte Detektivarbeit ist, wie der Deutsche Wetterdienst meint.

Wie erkennt man einen Tornado?

Ein Tornado lässt sich leicht erkennen: Er bewegt sich als rotierende Luftmasse, die an einen Trichter erinnert, über das Land - früher wurde er auch Windhose genannt.