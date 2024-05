Gewitter am Alpenrand: Vollgelaufene Keller und Überschwemmungen

Mitunter heftige Gewitter sind am Donnerstag vom Alpenrand her über Südbayern gezogen und haben vereinzelt Schäden verursacht. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland sprach am Donnerstagnachmittag zunächst von mehreren wetterbedingten Einsätzen vor allem in der Region um Bad Tölz. "Hauptsächlich sind Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt", sagte der Sprecher. Größere Einsätze oder Verletzte wurden bis zum Freitagmorgen aber nicht gemeldet.

In Mittelfranken kam es aufgrund heftiger Regenfälle in der Nacht zu Freitag zu Aquaplaning auf den Straßen. Die Folge waren zwei kleinere Unfälle ohne Verletzte, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte.

Hagel in Südbayern - zahlreiche Blitze über München

Der Wetterdienst hatte für das südliche Oberbayern "heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h und Hagel" vorhergesagt.

In München wurde eine extreme Blitz-Intensität mit einer Frequenz von unter zehn Sekunden und örtlich extremer Regen registriert. In der Gegend um Bad Tölz ging teils starker Hagel nieder.

Überschwemmte Straßen in Rosenheim und im Allgäu

In Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim wurde eine Straße überflutet. Mehrere Autos fuhren durch den überschwemmten Bereich, unter anderem auch ein BMW, der im Wasser stecken blieb und nicht mehr weiterfahren konnte. Auch andernorts im Landkreis standen Straßen unter Wasser. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Aus dem Allgäu wurde ebenfalls ein vollgelaufener Keller gemeldet und auf der A8 kam es zu drei kleineren Fällen von Aquaplaning.

Meteorologen warnten: Gefahr durch umstürzende Bäume

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bestand "Gefahr durch umherfliegende leichte Gegenstände; vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning sowie Hagelschlag." Der Wetterdienst empfahl, Aufenthalte im Freien ebenso wie Aufenthalte an Gewässern zu vermeiden.

Für Freitag erwarteten die Meteorologen weiter einen Mix aus Wolken und Regen bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag. Zudem könnten laut den Wetterexperten erneut Gewitter aufkommen.

