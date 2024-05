Deutscher Wetterdienst warnt vor heftigem Regen in Schwaben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt [externer Link] für Donnerstagabend ab 22 Uhr bis Freitagabend 18 Uhr vor ergiebigem Dauerregen [externer Link] mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 70 Litern pro Quadratmeter.

Insbesondere betroffen davon sind nach derzeitigen Informationen das Bundesland Baden-Württemberg, außerdem gibt es für Bayern eine Vorabinformation für den südöstlichen Teil des Regierungsbezirks Schwaben. Betroffen seien also beispielsweise die Regionen Ost-, Unter- sowie das Oberallgäu.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter in Ihrem Ort

In Schwaben warnt der DWD vor ergiebigem Regen

Schauer und teils kräftige Gewitter soll es am Donnerstag in allen Regionen außer dem Südosten Bayerns geben. Für den bayerischen Regierungsbezirk Schwaben warnt der DWD vor heftigem Regen. Von Süden her ist von Donnerstag- bis Freitagabend mit schauerartigem und ergiebigem Regen mit Niederschlagsmengen über 40 Litern pro Quadratmeter in zwölf Stunden zu rechnen. Lokal könne gar extrem ergiebiger Dauerregen mit Mengen über 80 Litern pro Quadratmeter in 12 bis 24 Stunden auftreten.

Mit geringerer Wahrscheinlichkeit können auch im westlichen Franken Regenmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb von sechs bis zwölf Stunden fallen. Starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmische Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde seien im südwestlichen Bayern möglich. Tagsüber liegen die Temperaturen bei maximal 18 Grad im Allgäu und 24 Grad an der unteren Donau.

Auch am Freitag weiterhin ergiebiger Regen

Der Freitag startet laut Vorhersagen bei Temperaturen von 14 bis 19 Grad weiterhin regnerisch. Richtung Nachmittag bleibt es in Alpennähe und Teilen von Niederbayern trocken. Im nördlichen Bayern lässt der Regen am Samstag nach, an den Alpen kann es dagegen einzelne Schauer oder Gewitter geben.

DWD: Menschen sollen Unterführungen meiden

Der DWD warnt bei Dauerregen vor "Gefahr für Leib und Leben" infolge von Überflutungen von Straßen, Unterführungen und gewässernahen Gebäuden sowie vor Erdrutschen.

Der DWD empfiehlt, überflutete und gefährdete Abschnitte, etwa Unterführungen, zu meiden sowie das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Zudem sollen Behinderungen auf Verkehrswegen eingeplant werden.

Mit Informationen von dpa