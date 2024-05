Schlamm und Hochwasser gefährden Tennisclub in Arnstein

Nur wenige Stunden dauerte das Unwetter am 2. Mai an. Wassermassen schossen durch die Straßen Arnsteins. Schlammlachen bahnten sich ihren Weg in Keller und Gebäude. Feuerwehrkräfte waren noch bis zum nächsten Tag im Einsatz. Einen der am tiefsten liegenden Punkte im Ort traf es besonders hart: das Gebiet um die Tennishalle des ATC Arnstein. Hier drückten sich die Schlamm- und Wassermassen von unten in die Halle und überfluteten die Innenräume. Auch die benachbarten Außenplätze wurden komplett überschwemmt. Ein herber Schlag für den Tennisverein.

Überall Schlamm

Wie mit rotem Laub bedeckt – so sehen die drei Freiluft-Tennisplätze des ATC Arnstein aus. Doch was auf den ersten Blick wie Herbstblätter wirkt, ist in Wirklichkeit der rote Bodenbelag der Plätze. Aufgewellt und vom Regen zerfetzt bedeckt er tausende Quadratmeter Spielfläche. Darunter liegt eine dicke, graue Schlammschicht. Die Unwetterschäden haben die Tennisanlagen absolut unbespielbar gemacht. Ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Nicht viel besser sieht es in Arnsteins Tennishalle aus – nur wenige Minuten Fußmarsch vom zerstörten Platz entfernt. Der grüne Tennisboden aufgewellt, feucht und größtenteils mit Schlamm bedeckt. Mittlerweile haben Freiwillige aus der Gemeinde und dem Tennisverein einen der beiden Innenplätze in mühsamer Kleinstarbeit über mehrere Tage grob reinigen können. Von der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist die Halle aber noch weit entfernt.