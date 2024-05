Wetterumschwung: So wird das Wetter zu Pfingsten

Das umfangreiche, kräftige und blockierende Hochdruckgebiet "Uwe" über Nord- und Nordosteuropa sorgte am heutigen Dienstag mit trockenen und milden Luftmassen für viel Sonnenschein in Bayern. Dabei erwärmte die kräftige Maisonne die Luft vielerorts auf sommerliche Werte um 25 Grad. Mit dem gestrigen Montag waren es die beiden schönsten und wärmsten Tage in dieser Wetterwoche in Bayern. Im weiteren Verlauf stellt sich die Wetterlange langsam auf unbeständiges Wetter mit Regenfällen und Gewittern um.

Tiefdruckzone rückt näher heran

Hielt am heutigen Dienstag Uwe die westeuropäische Tiefdruckzone "Juli-Ildiko" noch auf Distanz, rückt diese am Mittwoch mit ihrem Ausläufer schon etwas näher an den Südwesten Deutschlands und somit auch teilweise in den Westen und Süden Bayerns heran. So wird das Wetter am Mittwoch zweigeteilt im Freistaat sein. Nach Nordosten und Osten zu sorgt Hoch Uwe nochmals für überwiegend sonniges Wetter bei lebhaften Winden, dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad.

Im Westen Frankens, in Schwaben und im südlichen Oberbayern sorgt die näher kommende Tiefdruckzone dagegen für teils bewölktes, teils sonniges Wetter und es entwickeln sich im Laufe des Tages einzelne Schauer und Gewitter. Aufgrund schwacher Höhenwinde verlagern sich die Schauer oder Gewitter nur sehr langsam und somit können diese in puncto Starkregen örtlich kräftig ausfallen, vor allem in Teilen Schwabens. Unter den Wolken im Südwesten Bayerns wird es nicht mehr so warm, hier liegen die Höchstwerte meist nur noch um 20 Grad.

Am Donnerstag kann es gewittern

Am Donnerstag kommt die Tiefdruckzone noch etwas weiter in die Mitte Deutschlands und nach Bayern voran und es gibt vielerorts im Freistaat unbeständiges Wetter mit Sonne, Wolken, schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern. Auch hier können mögliche Gewitter aufgrund der langsamen Verlagerung der Gewitterzellen erneut von heftigem Starkregen mit größeren Regenmengen begleitet sein; von daher sind zum Beispiel örtlich vollgelaufene Keller oder überschwemmte Straßen möglich. Auch Hagel oder stürmische Böen sind nicht ganz auszuschließen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad im Landkreis Hof sowie im Allgäu und 24 Grad im äußersten Südosten Bayerns.

Freitag trüb und regnerisch

In der Nacht zu Freitag und am Freitag bestimmt Tiefdruckeinfluss das Wetter in Bayern und somit ist es oft bewölkt und es fällt zeitweise, teils länger anhaltend und ergiebig Regen. Dabei zeigen nach heutigen Stand die Modelle vor allem im äußersten Westen und Südwesten Bayerns größere Regenmengen von bis zu 30 Liter/m² in 24 Stunden, in Teilen Schwabens sind auch 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden möglich. Dies hätte zur Folge, dass es zu Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern oder auch zu einem kleinen Hochwasser an kleineren Bächen und Flüssen kommen kann.

Aber die genaue Wetterentwicklung ist noch unsicher, von daher kann der Schwerpunkt der ergiebigsten Niederschläge möglicherweise auch in Baden-Württemberg liegen. Dazu wird es mit Höchstwerten von nur noch 14 bis 18 Grad spürbar kälter, es wird der kälteste und nasseste Tag der Wetterwoche.

Langes Pfingstwochenende: Weiterhin unbeständig, aber etwas wärmer

Auch am langen Pfingstwochenende liegen wir im Bereich einer von der Mitte Deutschlands über den Alpenraum bis in südliche Mitteleuropa sowie nach Frankreich reichenden Tiefdruckzone im Bereich schwacher Höhenwinde. Dabei ist es in feucht-warmen Luftmassen teils länger sonnig, teils bewölkt und es kommt besonders jeweils im Tagesverlauf zu einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Da sich die örtlichen Schauer oder Gewitter kaum verlagern oder sogar ortsfest bleiben, kann es an Ort und Stelle teils länger anhaltenden und ergiebigen Starkregen mit der Gefahr örtlicher Überschwemmungen geben.

Insgesamt steigen die Temperaturen wieder etwas an und so liegen die Höchstwerte von Samstag bis Pfingstmontag je nach Sonnenscheindauer zwischen 17 und 24 Grad.