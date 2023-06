Bayern erwartet heißesten Tag des Jahres – und heftige Unwetter

Seit Beginn dieser Woche strömte am Rande einer Tiefdruckzone über West- und Nordwesteuropa aus dem westlichen Mittelmeerraum und Nordwestafrika sehr warme, teilweise feuchte Luft nach Bayern. So hatten wir schon in den vergangenen Tagen im Freistaat sommerliche Temperaturen von teilweise mehr als 30 Grad, die sich durch die Schwüle aber teilweise sehr unangenehm anfühlten. In der feuchten Luft kam es zusammen mit Tiefausläufern aber auch zu einzelnen heftigen Gewittern.

Zum Artikel "Blitz und Donner: So schützen Sie sich bei einem Gewitter"

Hitze erreicht Donnerstag ihren vorläufigen Höhepunkt

In der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstag verlagert sich das kleine Tief "Lambert" von Frankreich in die Mitte Deutschlands. Dabei lenkt es an seiner Ostseite nochmals sehr warme und feuchte Luft aus dem zentralen Mittelmeerraum nach Bayern. Somit gibt es morgen mit Ausnahme mancher Tallagen von Frankenwald und Fichtelgebirge verbreitet Höchstwerte über 30 Grad, in Teilen Ober- und Niederbayerns sind bis zu 35, vielleicht auch 36 Grad möglich. Damit ist der morgige Donnerstag der bisher heißeste Tag dieses Jahres. Es wird der Höhepunkt der seit Montag andauernden sommerlichen bis hochsommerlichen Temperaturen sein.

Diese feucht-heißen Luftmassen verursachen aber auch bei vielen Menschen gesundheitliche Probleme, wie etwa Herz-Kreislaufprobleme. Von daher sollten morgen auch in der größten Hitze sportliche Betätigungen vermieden werden. Aber auch in den sehr warmen Nächten finden viele Menschen nicht die nötige Nachtruhe für ausreichend Schlaf, auch können die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein.

Neue Unwetter erwartet - Tornados nicht ausgeschlossen

Zudem werden sich in der schwül-heißen Luft mit Annäherung der Kaltfront von Tief "Lambert" am Donnerstag in den Nachmittags- und Abendstunden zum Teil kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Lokal sind ergiebiger Starkregen, größerer Hagel und schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen möglich. Auch einzelne Tornados sind bei dieser Wetterlage nicht ganz auszuschließen.

Aber wie immer bei dieser Wetterlage, wird es nicht jeden treffen. In der Nacht zu Freitag verlagert sich die Kaltfront langsam in den Südosten Bayerns, so dass auch in der Nacht mit heftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden muss, die weiterhin auch unwetterartig ausfallen können.

Entspannung im Laufe des Freitags und Abkühlung

Im Laufe des Freitags wird die schwül warme Luft von Westen und Nordwesten her durch deutlich kühlere und im weiteren Verlauf auch trockenere Luft ersetzt. So kommt es zum Freitag hin zu einem Temperatursturz von rund 10 bis 15 Grad, und so liegen die Höchstwerte am Freitag nur noch zwischen 18 Grad im Landkries Hof und 25 Grad an Untermain und Bodensee. Dazu ist es oft bewölkt und es kommt zu schauerartigen, im Osten und Süden anfangs noch kräftigen und mitunter gewittrigen Regenfällen.

Zum Wochenende hin setzen sich von Westen her Hochdruckeinfluss und trockene Luftmassen durch. So erwartet uns ein überwiegend sonniges und weitgehend trockenes Wochenende mit sommerlichen Temperaturen von 22 bis nahe 30 Grad.