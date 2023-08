Ermittlungen gegen Würzburgs Bischof: Darum geht es

Nachdem die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Würzburgs Bischof Franz Jung eingeleitet hat, zeichnet sich ein mehrwöchiges juristisches Tauziehen ab. Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg über das Ermittlungsverfahren informiert.

Vorausgegangen waren drei Strafanzeigen gegen Jung und seinen früheren Generalvikar. Anzeige erstattet haben zwei ehemals hochrangige Mitarbeiter des Bistums und ein Künstlerehepaar. Unter anderem werfen sie dem Bischof Verleumdung vor.

Noch keine Informationen vom Bistum

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft steht die Aufklärung des Sachverhalts am Anfang. Ein Sprecher verweist darauf, dass es Aufgabe der Staatsanwaltschaft sei sowohl be- als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Das Bistum selbst will sich auf Anfrage nicht äußern und verweist auf die Würzburger Kanzlei Schrepfer, die den Bischof und den früheren Generalvikar vertritt.

Auf Anfrage konnte sich Rechtsanwalt Hans-Jochen Schrepfer noch nicht zu Details äußern. Er habe Akteneinsicht beantragt, Informationen der Staatsanwaltschaft lägen ihm bislang nicht vor.

Immobiliendeal im Fokus

Auslöser für die Anzeigen ist ein seit fünf Jahren andauernder Streit um ein Immobiliengeschäft. Dieses wurde 2016 von der SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH eingetütet, einer Tochtergesellschaft des bischöflichen Stuhls. Das Bistum sah sich durch das Geschäft geschädigt.

Der Vorwurf: Eine kirchliche Liegenschaft im unterfränkischen Eisingen sei unter Wert verkauft worden. Kurz nach Amtsantritt von Bischof Jung entmachtete die Diözese überraschend die damalige Führungsriege des kirchlichen Bauträgers. Der Geschäftsführer verlor seinen Job, die Aufsichtsräte ihr Amt. Die Vorwürfe gegen die handelnden Personen erhärteten sich in den kommenden Jahren allerdings nicht. Das Verfahren gegen den ehemaligen Geschäftsführer des kirchlichen Bauträgers wurde im März 2023 nach kurzer Verhandlung eingestellt.

Keine Verfahren und keine Entschuldigung

Der ehemalige Geschäftsführer der SBW hat nun eine der drei Anzeigen gestellt, er leitete auch die Liegenschaften-Abteilung des Bischöflichen Ordinariats. Er sagt, er sei "verärgert und enttäuscht" über das Vorgehen des Bistums. Eine Entschuldigung sei bis heute ausgeblieben. Um die 40.000 Euro habe er in den vergangenen Jahren für die juristischen Auseinandersetzungen gezahlt. Neben dem Strafprozess im März habe er sich auch zivil- und arbeitsrechtlich verantworten müssen.

Eine weitere Anzeige gegen den Bischof kommt vom früheren Domkapitular und Kunstreferenten des Bistums. Er saß im Aufsichtsrat der SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH. Auch gegen ihn wurde ermittelt, Beamte durchsuchten seine Wohnung. Das Ermittlungsverfahren wurde auch in diesem Fall eingestellt. Auch in seinem Fall habe es "keinerlei Signale der Entschuldigung" seitens des Bistums gegeben, sagte Rechtsanwalt Norman Jacob sen. kürzlich dem BR. Er vertritt den ehemaligen Domkapitular.

Die dritte Anzeige stammt von dem Künstlerehepaar, das die kirchliche Liegenschaft 2016 erworben hatte. Ihr Rechtsanwalt Hans-Joachim Diener spricht von der Überlegung, zivilrechtlich gegen das Bistum vorzugehen. Diener macht aber auch deutlich, dass er und seine Mandanten auf weitere juristische Schritte gerne verzichten würden: "Wir sind gesprächsbereit und wollen Frieden."

Komplizierter Fall

Bezogen auf das Ermittlungsverfahren gegen Bischof Jung zeichnet sich ab, dass die juristische Bewertung des Falles kompliziert werden könnte. Aus Justizkreisen heißt es: Eine falsche Verdächtigung setze voraus, dass der Würzburger Bischof gewusst haben müsste, dass die damals erhobenen Vorwürfe falsch waren.

Wie lange die Prüfung der Staatsanwaltschaft andauert, das wollte ein Sprecher auf Anfrage nicht prognostizieren.