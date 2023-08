Unwetter sorgen für heftige Schäden in Unterfranken

Vor allem Starkregen hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ganz Unterfranken für Schäden gesorgt. Das berichten die Integrierten Leitstellen des Bezirks auf Anfragen von BR24. Als Hauptproblem nennen die drei Leitstellen Würzburg, Schweinfurt und Bayerischer Untermain einhellig "Wasser".

In Aschaffenburg wurde der Stadtring überschwemmt und musste gesperrt werden. In einer Unterführung staute sich das Wasser und Autos blieben in den Fluten hängen. Der Bach in Leidersbach trat über seine Ufer, überschwemmte Keller und Straßen und ließ Schlammmassen zurück. Im Landkreis Aschaffenburg lag einer der Schwerpunkte in Laufach, wo mehrere Keller leergepumpt werden mussten. Allein am Untermain kam es so zu 450 Einsätzen.

Aura überschwemmt

In Aura im Sinngrund (Lkr. Main-Spessart) führte Starkregen dazu, dass der gleichnamige Fluss Aura übers Ufer trat und in den Ort strömte. Die Hauptstraße des Ortes verwandelte sich durch die Wassermassen in einen Fluss. Auch in mehrere Gebäude drang das Wasser ein.

Für die Region Schweinfurt wurde zudem von umgestürzten Bäumen berichtet, am Untermain sowie in Teilen der Region Würzburg landete Schlamm und Holz auf den Straßen. Am Donnerstagmorgen hatte sich die Lage wieder etwas beruhigt – der Regen hatte aufgehört.