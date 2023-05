Zwillinge: Elch-Nachwuchs im Wildpark Hundshaupten

Doppelte Freude im Wildpark Hundshaupten: Im Landkreis Forchheim wurde am 8. Mai ein Zwillings-Elchpaar geboren, wie jetzt bekannt wurde. Es ist nicht die erste Zwillings-Elch-Geburt im Wildpark gewesen.

Geschlechter der Elch-Zwillinge noch unklar

Die Zwillinge seien gesund und munter und erkundigen bereits "staksig und neugierig" das Elchgehege, heißt es aus dem Wildpark. Lotta und Lasse heißen die Elch-Eltern, die offenbar sehr zwillingsfreudig in der Fortpflanzung sind. Vier Mal war Lotta bereits schwanger, immer war Lasse der Vater, jedes Mal kamen Zwillinge zur Welt.

Die Freude über den erneuten Nachwuchs ist groß. Das Geschlecht der kleinen Elche sei aber nach wie vor unbekannt. Herausbekommen kann man das tatsächlich, in dem man genau beobachtet, wie die Elche pinkeln. Der "Strahl" der Weibchen geht nach hinten, bei den Männchen nach vorne, heißt es aus dem Wildpark. Noch sei allerdings das Gras zu hoch, um das einwandfrei beurteilen zu können.

Besucher können Elch-Nachwuchs bereits beobachten

Aktuell wird der Wildpark Hundshaupten barrierefrei umgebaut. Eine große Maßnahme mit Baulärm und Wegsperrung, so der Wildparkleiter. Denn 100 Höhenmeter müssen bei den Wegen in der naturnahen Anlage überarbeitet werden. Drei Bauabschnitte sind geplant, der erste soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Jetzt am Pfingstwochenende sind aber alle Wege offen, damit die Besucher auch die Neuankömmlinge im Elchgehege sehen können.

Hoher Sachschaden durch Einbruch

Weniger schön: Am vergangenen Wochenende wurde im Wildpark eingebrochen, die Ermittlungen hierzu laufen, der Sachschaden sei fünfstellig, so Schäffer. Umso mehr freuen sich die Wildpark-Betreiber über zahlende Besucher.

Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder zahlen je nach Alter zwei oder 2,50 Euro, eine Familienkarte gibt es für 12,50 Euro - Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Der Wildpark Hundshaupten bei Egloffstein hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.