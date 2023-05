Skateboard-Festival: "Waghalsige Stunts und lässige Rides"

Der Skatepark auf dem neuen Freizeitsportgelände "Eisteich" am Rande der Hofer Innenstadt ist am Pfingstwochenende Anziehungspunkt für Skateboard-Fans aus ganz Deutschland. Zu den ersten "SkateDays" werden mehrere hundert Sportlerinnen und Sportler erwartet. Auf der Homepage der Stadt Hof wird für das Skateboard-Festival außerdem mit "einer epischen Party" geworben.

Tolle Tricks und hohe Sprünge: Freier Eintritt bei den "SkateDays"

Mit dabei ist unter anderem der blinde Skater Johannes Bruckmeier aus Nürnberg, so Organisator Johannes Gabarek vom Schwimmverein Hof. In der Skater-Szene gelte die Hofer Anlage direkt an der Saale bundesweit als eine der schönsten. Mit den "SkateDays" wolle man die Vielseitigkeit dieses Sports zeigen.

"Von waghalsigen Stunts bis zu lässigen Rides gibt es jede Menge zu sehen." Johannes Gabarek, Schwimmverein Hof

Los geht es am Samstag um 13 Uhr. In mehreren Wettbewerben können die Skateboarder zeigen, wer am höchsten über ein Hindernis springt oder den besten Trick macht. Dafür winken Preisgelder von 1.000 Euro und Sachpreise. Am Pfingstsonntag starten die Skate-Days um 10 Uhr. "Egal ob beim Mitmachen oder Zuschauen - der Eintritt ist frei", so Gabarek.

"Eisteich": Vier Millionen Euro teures Freizeitsportgelände

Der Schwimmverein Hof plant ab Juni Trainingseinheiten auf der im Herbst 2022 eröffneten Anlage. Auf dem Freizeitsportgelände gibt es verschiedene Wellenbahnen, Wände, Rampen und Schüsseln nicht nur für Skater, sondern auch für BMX- und Inline-Fahrende. Die Stadt Hof hat die Anlage direkt neben der überdachten Schlittschuhbahn für rund vier Millionen Euro gebaut – der Großteil der Kosten wurde über Zuschüsse aus der "Förderoffensive Nordbayern" des Freistaats finanziert.