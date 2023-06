Waldbrandgefahr hoch: Vorsichtsmaßnahmen in Unterfranken

Die Regierung von Unterfranken hat vorsorglich für das kommende Wochenende Luftbeobachtungsflüge angeordnet. Grund dafür sind die anhaltende Trockenheit, fehlende Niederschläge und die gleichzeitig lange Sonnenscheindauer in der Region. Für die kommenden Tage lautet die Prognose: hohe Waldbrandgefahr in vielen Teilen Bayerns.

Offenes Feuer oder Rauchen im Wald und am Waldrand verboten

Die Regierung von Unterfranken wendet sich zusätzlich mit einem Appell zur Vorsicht an die Bevölkerung: In Waldgebieten soll keinesfalls mit offenem Feuer hantiert oder geraucht werden. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell und in den kommenden Tagen: Die Waldbrandgefahr ist demnach in ganz Unterfranken mindestens auf Warnstufe 3 von 5.

Rund um Bad Kissingen wies der DWD am Donnerstag die höchste Warnstufe 5 aus, also eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Auch mit Blick auf den Grasland-Feuerindex zeigt der DWD eine orange und rot gefärbte Bayern-Karte. Vor allem am Wochenende gilt fast überall Warnstufe 4 von 5 – also eine hohe Gefahr.