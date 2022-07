Waldbrände in Bayern: Im Flugzeug gegen die Flammen

Wenn Franzisko Hutzler sich für einen Einsatz bereitmacht, bedeutet das besonders schlechte Neuigkeiten. Heute werden ihn Reporter vom BR-Politikmagazin "Kontrovers" begleiten. "Es kann sein, dass wir gleich alarmiert werden," warnt er uns vor, und baut sein Funkgerät ein. Franzisko Hutzler ist Feuerwehrmann, hat aber einen besonderen Schwerpunkt: Er wird gerufen, wenn allerhöchste Waldbrandgefahr herrscht. Heute ist ein solcher Tag – und es brennt bereits, erzählt er uns: "Die Integrierte Leitstelle Schweinfurt hat einen Waldbrand gemeldet in Bad Neustadt/Saale, Wülfershausen."

Feuerwehrmann Franzisko Hutzler soll bei dem Waldbrand in Unterfranken aus der Luft heraus für einen besseren Überblick sorgen, damit der Waldbrand schneller unter Kontrolle gebracht werden kann. Sein Einsatz kann für die Kollegen am Boden überlebenswichtig sein. Doch er ist auch gefährlich. In Portugal ist bei den Löscharbeiten eines Waldbrandes erst kürzlich ein Flugzeug abgestürzt: Der Pilot kam ums Leben.

Europaweit: Hitzewelle und Waldbrände

Seit Wochen werden besonders Teile Südeuropas von Hitzewellen und Waldbränden beherrscht: Italien, Frankreich und Griechenland. In Spanien sind aufgrund der hohen Temperaturen innerhalb von einer Woche 360 Leute gestorben. Auch dort brennt es. In Großbritannien und Frankreich rechnen Wetterdienste mit noch nie dagewesenen Rekordtemperaturen in den kommenden Tagen. Ausbleibender Regen, Trockenheit und Hitze lösen Waldbrände aus.

Trockenheit in Bayern führt zu höherem Waldbrandrisiko

Ein Risiko, das auch in Bayern zunimmt. Nur eine halbe Stunde von Haßfurt entfernt hat es vor einigen Wochen erst gebrannt. Ein Reiterhof im unterfränkischen Prichstenstadt wäre den Flammen beinahe zum Opfer gefallen. "Man hat das Knistern von dem Feuer hier im Pferdestall gehört", erzählt uns die Reiterhofbesitzerin Nina Kaim. Der Schock sitzt bei ihr noch immer tief: "Ich bin dann hier raus und als ich bei uns am Hof stand, habe ich schon die Flammen gesehen: Ziemlich auf der Höhe von den Baumwipfeln. Also die Flammen waren sehr, sehr hoch, schon am Wald und dann habe ich schon Panik gekriegt."

Das Feuer wurde schnell größer, erinnert sich Nina Kaim. Als die Feuerwehr kam, haben alle mit angepackt: "Jeder hat sich einen Feuerwehrschlauch geschnappt. Wir sind dann durch den Acker mit den Feuerwehrschläuchen und haben einen nach dem anderen angeschlossen." Ein Funkenschlag durch eine Erntemaschine hatte den Brand ausgelöst, die Dürre sorgte dafür, dass der Brand schnell größer wurde.

Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand, auch die Pferde nicht. Doch die Reiterhofbesitzerin macht sich große Sorgen, dass Brände wie dieser in Zukunft zunehmen – und wie gravierend die Folgen für ihren Reiterhof sein könnten: "Ein Pferd ist ein Fluchttier. Die wollen natürlich weg, so schnell wie möglich. Deshalb ist es auch so schwer, ein Pferd herauszubekommen, wenn ein Stall brennt: Die fühlen sich in ihrer Box geborgen."

Massive Hitzewelle: Waldbrandgefahr in Bayern – die Kontrovers Story