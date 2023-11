Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Kurz vor Landratswahl: Briefwahl-Panne bei Fürther Behörden

Am Sonntag ist Landratswahl im Kreis Fürth. Doch viele Wähler konnten tagelang keine Briefwahlunterlagen beantragen. Erst kurz zuvor war eine Störung in Kfz-Zulassungsstellen in Bayern behoben worden. Verantwortlich ist derselbe Anbieter.