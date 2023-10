Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Erstmals bei Landtagswahl: Briefwähler in Bayern stärkste Gruppe

Erstmals bei Landtagswahl: Briefwähler in Bayern stärkste Gruppe

55,1 Prozent der Wähler haben bei der Landtagswahl am 8. Oktober die Stimme per Brief abgegeben. 38,9 Prozent waren es 2018. Am Ergebnis ändert sich laut Landeswahlleiter nichts mehr.