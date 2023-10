Krank am Wahltag? Wählen auf den letzten Drücker

Der oder die Bevollmächtigte bringt die Briefwahlunterlagen mit:

ein Merkblatt, in dem steht, was zu tun ist

einen Wahlschein

vier Stimmzettel

Umschläge für die Stimmzettel: einen weißen für die Landtagswahl, einen blauen für die Bezirkstagswahl

einen großen roten Umschlag

Nachdem Sie die Stimmzettel ausgefüllt haben, stecken Sie sie jeweils in den dafür vorgesehenen kleinen Umschlag. Die kleinen Umschläge kommen dann in den großen roten. Den verschlossenen roten Umschlag muss der/die Bevollmächtigte dann wieder bei der Gemeinde bzw. beim Wahlamt abgeben. Dafür ist am Wahltag Zeit bis 18.00 Uhr.