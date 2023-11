Lieber billig als nah: Regionalvermarkter in der Krise

Wenn Landwirt Andreas Westenrieder in Obersöchering bei Weilheim seine Kühe melkt, macht er das nicht für irgendeine große Molkerei, die die Milch dann abholt, sondern für seine eigene kleine Minimolkerei am Hof. Das gibt ihm schon ein besonderes Gefühl, sagt er: "Du melkst in der Früh deine Milch und du verarbeitest die dann weiter zu Joghurt, Käse und Topfen, das macht schon Spaß."

50 Prozent Absatzrückgang beim Joghurt

Sein Hauptprodukt ist Heumilch-Joghurt. Damit die Transportwege zu den Kunden nicht zu weit werden, hat Westenrieder sich der Regionalvermarktungsinitiative Unser Land angeschlossen. Die koordiniert den Verkauf der Produkte von insgesamt 300 Erzeugern in den Landkreisen um München.

Vor 30 Jahren gegründet, ist Unser Land zu einer beliebten regionalen Marke in örtlichen Supermärkten geworden. Doch seit einem Jahr gibt es einen Einbruch. Verbraucher greifen immer häufiger zu billigeren Alternativen. Der Absatz von Heumilch-Joghurt von Unser Land ging zum Beispiel um 50 Prozent zurück, was Andreas Westenrieder ziemliches Kopfzerbrechen bereitet, wie er sagt: "Man möchte ja den Betrieb am Laufen halten, muss liquide bleiben, wenn die Umsätze schwinden."

Unser Land: "Es ist fünf vor zwölf"

Doch nicht nur der Absatz ist eingebrochen - gleichzeitig sind auch die Produktionskosten enorm gestiegen. Für Strom, Diesel, Futtermittel. Die Verpackung des Joghurts, also die Becher und Kartons, wurden um 20 Prozent teurer. Ebenso die für die Herstellung des Joghurts wichtigen Milchsäurebakterien. "Alles durch die Bank wird teurer", erklärt Westenrieder.

Adriane Schua vom Dachverein Unser Land e. V. bemerkt diese Entwicklung bei allen Landwirten, die für die Unser-Land-Initiative produzieren und schlägt Alarm: "Es ist fünf vor zwölf - es steigen bei unserem Netzwerk Erzeuger aus, die können auf so hohem Standard nicht mehr produzieren, mit dem, was sie dafür bekommen, und auf das steuern wir zu. Und was mal weg ist, ist definitiv weg."