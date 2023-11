"Letzte Generation": Farbattacke auf Universität Regensburg

Die Universität Regensburg ist Ziel einer Protestaktion der sogenannten "Letzten Generation" geworden. Das bestätigte ein Sprecher der Universität Regensburg BR24. Mitglieder der Umweltbewegung haben demnach am frühen Nachmittag den Eingang zum zentralen Hörsaalgebäude am Adolf-Reichwein-Campus der Universität mit oranger Farbe beschmiert.

Wahrzeichen der Uni betroffen

Auch das Wahrzeichen der Uni, eine drei Meter hohe Metallkugel vor dem Eingang zum Hörsaalgebäude, ist betroffen. Die Plastik mit dem Titel "Angehaltene Bewegung" stammt von dem Künstler Herrmann Kleinknecht und ist seit 1976 das Wahrzeichen der Universität Regensburg.

Am morgigen Dienstag wird Kleinknecht, inzwischen 80 Jahre alt, zu einem Künstlergespräch an der Uni Regensburg erwartet. Bei der Veranstaltung des Instituts für Kunstgeschichte soll auch ein Dokumentarfilm aus den 1970er-Jahren uraufgeführt werden. Der Film zeigt die Entstehungsgeschichte der Kugelplastik.

Kritik an Klimapolitik

Mit der Aktion wollen die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" laut einer Mitteilung Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung üben. "Die verwendete Farbe lässt sich mit Wasser wieder abwaschen, ganz im Gegensatz zu den Auswirkungen der Klimakatastrophe, die uns bleiben wird", so ein Sprecher zum BR.

Ob Gebäudeteile oder die Kugel durch die Farb-Aktion beschädigt sind, ist noch unklar. Nach der Protestaktion ist die Polizei an der Universität vor Ort. Die Beamten ermitteln nach jüngsten Informationen gegen zwei Männer im Alter von 20 und 29 Jahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sie sollen die Farbe mit präparierten Feuerlöschern versprüht haben. Die Männer sind aber auf freiem Fuß. Der Campus der Universität war vor Kurzem saniert worden.

Farb-Aktionen auch in Passau, Würzburg und Berlin

Auch an der Universität Passau und an der Universität Würzburg gab vor Kurzem ähnliche Aktionen. Die Aktivistinnen und Aktivisten setzten dort ebenfalls orange Farbe ein, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. In Berlin besprühten sie im Oktober das Kanzleramt und die Weltzeituhr.