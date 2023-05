Aiwanger mit 95 Prozent als Freie-Wähler-Landeschef bestätigt

Rund fünf Monate vor der Landtagswahl haben die bayerischen Freien Wähler (FW) ihren Landesvorsitzenden Hubert Aiwanger mit 95 Prozent im Amt bestätigt. Aiwanger erhielt auf einer Landesversammlung am Samstag in Amberg 112 von 118 gültigen Stimmen. Es gab nach FW-Angaben sechs Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.

Freie Wähler starten Kampagne gegen Gebäudeenergiegesetz

Man will das Treffen in der Oberpfalz nutzen, um vor der Landtagswahl in fünf Monaten inhaltliche Akzente zu setzen. Die Grünen um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und das neue Gebäudeenergiegesetz stehen dabei besonders im Fokus. Der Plan der Freien Wähler: eine Kampagne gegen das Gebäudeenergiegesetz, die sie bei der Landesversammlung präsentieren wollen. Praktisch soll das so aussehen: Mit einer Massenpetition wollen sie Druck auf die Bundesregierung aufbauen, denn das Gesetz ist schizophren, findet Hubert Aiwanger. Laut Aiwanger darf ein Holzbesitzer sein neues Haus nicht mehr mit Holz heizen, selbst wenn er Waldbesitzer ist und das Holz selbst hat. In Bayern gäbe es schließlich 700 000 Waldbesitzer, da könne jeder Dritte mit Holz heizen. "Die kommen jetzt unter Druck,“ so Aiwanger. Tatsächlich soll bei Neubauten Holz nur noch 35 Prozent der Energie liefern dürfen, so das Bundeswirtschaftsministerium auf BR 24 Nachfrage.

Mehr Staat – weniger Markt beim Thema Energie

Beim Thema Energiesicherheit müsse der Staat außerdem wieder eine wichtigere Rolle spielen. Mehr Staat und weniger Freier Markt, das ist das Credo der Freien Wähler. Dafür fordern sie einen staatlichen Energieversorger, die Privatisierungsmaßnahmen der 1990er Jahre müssten rückgängig gemacht werden. Das war ein großer Fehler, vor allem bei der Wasserkraft, so Aiwanger. Auch das Thema Geothermie soll künftig eine wichtigere Rolle spielen. Hubert Aiwanger kann sich gegenüber BR 24 Interview künftig eine stärkere finanzielle Beteiligung des Freistaats für die Kommunen vorstellen. Eine Idee, die SPD und Grüne bisher im Landtag immer wieder vergeblich gefordert hatten.

Freie Wähler als Eigentumspartei

Eine Resolution wollen die Freien Wähler auch zum Thema Erbschaftssteuer verabschieden. Gerade im Umland von München gibt es viele Menschen, die ihre geerbten Elternhäuser nicht halten können, so Aiwanger, weil sie hunderttausende Euro an Erbschaftssteuer zahlen müssten. Hier gehen die Freien Wähler weiter als ihr Koalitionspartner CSU, die die Freibeträge erhöhen wollen. Die Freien Wähler wollen die Erbschaftssteuer komplett abschaffen. Der Landesvorsitzende sieht hier Parallelen zur Abschaffung der Straßenausbaugebühren, die den Wahlkampf der Freien Wählern vor der letzten Landtagswahl dominierte und die sie dann durchsetzen konnten.