Vermisste Frau: Polizei durchsucht Wald bei München

Seit November 2022 wird die 39-jährige Vanessa Huber aus Unterhaching vermisst. Jetzt sucht die Polizei im Perlacher Forst am südöstlichen Münchner Stadtrand nach ihr. Dort hatte die Polizei bei Drohnenflügen Plätze ausfindig gemacht, an denen etwas im Boden liegen könnte.

Die Frau war nach einem Streit mit ihrem Mann am 3. November verschwunden. Zuletzt war die Frau in einem Supermarkt am 5. November beim Einkaufen gesehen worden. Dort nahm eine Videokamera noch auf, wie die blonde Frau mit der roten Corona-Maske an Aufstellern voller Büchern vorbeischlendert - hinter einem schwarz angezogenen Mann, der den Einkaufswagen schiebt.

Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Spuren seien keine gefunden worden, so die Polizei: "Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte von Frau Huber verliefen bislang ergebnislos."

Vanessa Hubers Ehemann sagte bei der Polizei aus, dass er nach einem gemeinsamen Einkauf zusammen mit seiner Frau nach Hause gekommen war. Dort stritten die beiden und zwischen 17 und 18 Uhr habe Vanessa Huber dann die gemeinsame Wohnung verlassen. Seitdem kam sie nicht mehr zurück. Ein Tatverdacht gegen den Ehemann habe sich bei den Ermittlungen nicht ergeben, so die Polizei.

Letztes Lebenszeichen aus dem Supermarkt

Das letzte nachweisliche Lebenszeichen von Vanessa Huber ist der Einkauf um 16.40 Uhr in dem Unterhachinger Supermarkt. Dazu hat die Polizei ein 15 Sekunden langes Video aus einer Überwachungskamera im Internet veröffentlicht.

Als vermisst meldete der Mann seine Frau am Montag, den 7. November, also zwei Tage nach ihrem Verschwinden. Bei der Frage, was der Frau zugestoßen ist, tappen die Ermittler weiter im Dunkeln – obwohl es durchaus Hinweise aus der Bevölkerung gegeben habe. Handy, Fahrrad und Auto habe die 39-Jährige an ihrem Wohnort zurückgelassen, ihre EC-Karte seit dem 5. November nicht mehr benutzt. In Kontakt ist die Münchner Polizei auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Berlin, wo Vanessa Huber geboren wurde. Aber auch hier gab es bislang keine Neuigkeiten.

Perlacher Forst und Fasanenpark wurden bereits mit Hunden, Reiterstaffel und Einsatzhundertschaft abgesucht, Taucher hielten in Tümpeln und Teichen Ausschau nach der Frau - alles vergeblich. Nun also die gezielte Suche an auffälligen Plätzen im Perlacher Forst.

Mit Informationen von dpa.