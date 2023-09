Baerbock in Kiew: "Ukraine entschlossen unter die Arme greifen"

Es ist seit Kriegsbeginn ihr vierter Besuch: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist unangekündigt in der Ukraine eingetroffen. "Die Ukraine verteidigt mit enormem Mut und Entschlossenheit auch unser aller Freiheit", erklärte Baerbock bei ihrer Ankunft in Kiew. "So wie sich die Ukraine vor uns stellt, kann auch sie sich auf uns verlassen", fügte die Außenministerin hinzu.

Bei der Reise soll es laut Auswärtigem Amt unter anderem um einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine gehen. Kiew könne sich darauf verlassen, "dass wir der Ukraine auf ihrem Weg in die Europäische Union entschlossen unter die Arme greifen", versicherte Baerbock.

Angestrebter EU-Beitritt der Ukraine: Baerbock zieht Zwischenbilanz

Mit Blick auf den angestrebten EU-Beitritt Kiews pochte die Außenministerin bei ihrem Besuch auf Reformen. Bei der Justizreform und der Mediengesetzgebung könne sich "die Bilanz schon sehen lassen", sagte Baerbock nach Angaben des Auswärtigen Amtes. Bei der "Umsetzung des Anti-Oligarchen-Gesetzes und dem Kampf gegen Korruption" gelte es jedoch "noch einen Weg zu gehen". Die EU selbst müsse nun "zügig daran arbeiten, dass wir für mehr Stühle am Tisch richtig aufgestellt sind", sagte Baerbock weiter.

Die Ukraine ist seit vergangenem Jahr EU-Beitrittskandidat und hat wiederholt eine schnelle Aufnahme in das Staatenbündnis gefordert. Zu den Auflagen für einen Beitritt gehört unter anderem die Bekämpfung der Korruption in dem Land.

Verschleppte Kinder: Baerbock sichert Ukraine Hilfen zu

Die Außenministerin kritisierte erneut die Verschleppung tausender ukrainischer Kinder nach Russland. Auch in diesem Zusammenhang sicherte Baerbock der Ukraine Deutschlands Unterstützung zu. "Wir unterstützen die Organisationen, ukrainischen Behörden und NGOs, die sich dafür einsetzen, die verschleppten Kinder wieder nach Hause zu bringen", sagte Baerbock.

Vor dem Hintergrund anhaltender russischer Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur und angesichts des zweiten bevorstehenden Kriegswinters kündigte Baerbock zudem an, "unser Energienetz mit der Ukraine noch engmaschiger knüpfen" zu wollen. "Egal zu welcher Jahreszeit, wir lassen nicht nach, die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russlands Aggression zu unterstützen: wirtschaftlich, militärisch, humanitär", sagte Baerbock.

Die Außenministerin besuchte in der Ukraine ein Elektrizitäts-Umspannwerk. Auf dem Gelände des Werks etwa 50 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Kiew ließ sich die Grünen-Politikerin am Montagvormittag die Bemühungen der ukrainischen Regierung schildern, die Energieversorgung des Landes vor dem herannahenden Winter zu sichern.

Ukraine-Krieg: Energieversorgung gilt als fragil

Immer wieder werden Infrastruktureinrichtungen der Ukraine von Russland angegriffen. Die Energieversorgung gilt trotz aller Bemühungen um deren Schutz als fragil. Baerbock ließ sich von dem für Wiederaufbau zuständigen Vize-Ministerpräsident Olexandr Kubrakow das etwa 40 Hektar große Gelände zeigen. Mit einer Leistung von rund 2.000 Megawatt ist es für einen großen Teil der Elektrizitätsversorgung der Region zuständig.

Das Werk war nach ukrainischen Angaben mehrfach von russischen Raketen und von aus dem Iran gelieferten Kamikazedrohnen getroffen worden. Einen schweren Angriff mit mehreren Drohnen gab es etwa in der Neujahrsnacht. Teile der Einrichtungen auf dem Gelände wurden dabei zerstört und mittlerweile wieder aufgebaut. Um das Werk herum sind mittlerweile hohe Netze errichtet worden, um die niedrig fliegenden Drohnen abzufangen.

Baerbock in der Ukraine: Warum der Besuch geheim gehalten wurde

Baerbock war am Morgen um 7.00 Uhr Ortszeit mit dem Zug zu ihrem vierten Besuch seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Hauptstadt Kiew angekommen. Die Reise war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen worden. Eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.

Mit Informationen von AFP und dpa