Frau zehn Tage vermisst: Polizei hält Gewalttat für möglich

Bereits seit zehn Tagen wird eine Frau aus Unterhaching im Landkreis München vermisst. Die Polizei schließt inzwischen eine Gewalttat nicht mehr aus.

Vermisste Frau zuletzt in Unterhaching gesehen

Wie das Präsidium in München berichtet, wurde die 39-Jährige zuletzt am Samstag, den 5. November, in Unterhaching gesehen und zwar beim Einkaufen in einem Geschäft. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei hat mögliche Aufenthaltsorte der Frau überprüft, bislang allerdings ohne Ergebnis. Aufgrund der Umstände, so die Polizei, ermittle die Kripo wegen des Verdachts auf ein Gewaltverbrechen. Bisher gebe es keine Hinweise auf andere Gründe für das Verschwinden, sagte ein Polizeisprecher. Konkrete Hinweise auf ein Verbrechen lägen den Ermittlern bislang aber ebenfalls nicht vor.

Öffentliche Fahndung nach vermisster 39-jähriger Frau

Das Polizeipräsidium München hat deshalb jetzt eine öffentliche Fahndung mit Namen und Foto der vermissten Vanessa Huber eingeleitet. Wer die 39-Jährige am Abend des 5. November oder danach gesehen hat oder Angaben zu ihren Lebensumständen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Vermistte hat längere blonde Haare und ist 1,75 Meter groß.