Wo ist Vanessa Huber? Polizei verstärkt Fahndungsmaßnahmen

Suchmaßnahmen am Boden, aus der Luft und zu Wasser

Trotz mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung gibt es laut den Ermittlern bislang keinen konkreten Anhaltspunkt in irgendeine Richtung. Handy, Fahrrad und Auto habe die 39-Jährige an ihrem Wohnort zurückgelassen, ihre EC-Karte seit dem 5. November nicht mehr benutzt. In Kontakt ist die Münchner Polizei auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Berlin, wo Vanessa Huber geboren wurde, jedoch ergab sich auch dort nichts Neues.

Sämtliche Suchmaßnahmen in umliegenden Waldgebieten - im Perlacher Forst und Fasanenpark - mit Hunden, Reiterstaffel und Einsatzhundertschaft blieben bis jetzt erfolglos. Taucher suchten zudem vergeblich Tümpel und Teiche in der Nähe ab.

Auch diese Woche überflog die Polizei mit zwei Drohnen den 1.300 Hektar großen Perlacher Forst. Etwa die Hälfte des Waldgebiets sei inzwischen aus der Luft kontrolliert worden, so die Beamten. Die Drohnensuche soll fortgesetzt werden. Gegebenenfalls kommen auch noch einmal Bodenkräfte zum Einsatz.

Fall ist Thema in "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Der Vermisstenfall aus Oberbayern wird auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst", die am Mittwoch ausgestrahlt wird, behandelt. Davon erhofft sich die Polizei neue Hinweise. Insbesondere für den nicht ausgeschlossenen Fall, dass die 39-Jährige tatsächlich in einer anderen Stadt untergetaucht ist.