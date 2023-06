Artikel mit Audio-Inhalten

Verdi will in Edeka-Zentral-Lagern bis Samstag durchstreiken

Wer in den Supermarkt geht, wird es vielleicht merken: leere Regale, kaum Lebensmittel kommen nach. Schon heute hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik in Zentral-Lagern von Edeka aufgerufen. Jetzt will Verdi den Streik noch bis Samstag verlängern.