Wieder Streiks im bayerischen Handel

Verdi hat für den heutigen Freitag in ganz Bayern erneut zu Streiks im Handel aufgerufen. Aufgefordert sind demnach Beschäftigte der Ketten H&M, Massimo Dutti, Rewe und Zara. Wie die Gewerkschaft mitteilt, sind auch einzelne Filialen in Mittel- und Oberfranken betroffen. So werden etwa die Filialen der Modekette H&M in Erlangen und Nürnberg bestreikt. Bei den Discountern werden Arbeitsniederlegungen bei Lidl in Bamberg erwartet. Zudem wird das Rewe-Zentrallager in Buttenheim im Landkreis Bamberg bestreikt, was sich auf das vorhandene Warensortiment in vielen Rewe-Filialen auswirken dürfte.

Verdi fordert Mindesteinkommen von 13,50 Euro

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro im Monat und ein grundsätzliches Mindesteinkommen für die unteren Lohngruppen von 13,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel sollen nach Vorstellungen der Gewerkschaft die Entgelte der Lohntabelle um 13 Prozent angehoben werden. Die Laufzeit der neuen Tarifverträge soll laut Verdi zwölf Monate gelten.

Arbeitgeber bieten unter anderem Einmalzahlungen

Die Arbeitgeber haben bislang bei Verkäuferinnen in der Gehalts-Endstufe eine Erhöhung von 52 Cent pro Stunde für das laufende Jahr und eine weitere Erhöhung um 36 Cent für das Jahr 2024 angeboten. Zudem zeigten sie sich zu Einmalzahlungen von 750 Euro für das Jahr 2023 und weiteren 250 Euro für 2024 bereit. Im Groß- und Außenhandel boten die Arbeitgeber 4,0 Prozent ab Dezember 2023 und weitere 2,1 Prozent ab Dezember 2024. Auch im Großhandel soll es nach dem Angebot der Arbeitgeber Einmalzahlungen von 700 Euro für 2023 und 700 Euro für 2024 geben.