Verdi bestreikt Zentrallager: Lieferketten im Handel betroffen

Warnstreiks im Handel. Die Beschäftigen im Groß- und Einzelhandel legen heute wieder die Arbeit nieder. Betroffen vom Warnstreik sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vor allem die Zentrallager der großen Handelsketten. Deshalb könnte es in Supermärkten und Filialen zu Versorgungsengpässen kommen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordern in den Tarifverhandlungen mehr Geld und sind mit dem bisherigen Angebot der Arbeitgeber unzufrieden.

Angebot der Arbeitgeber

Die bisherigen Angebote der Arbeitgeberverbände liegen zwischen drei und vier Prozent Lohnerhöhung für 2023, teilweise ergänzt durch Inflationsausgleichsprämien allesamt unter 1.000 € und Lohnerhöhungen zwischen zwei und 2,4 Prozent für das zweite Jahr.

Forderung der Gewerkschaft

Verdi fordert unter anderem eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,50 € pro Stunde, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 € im Monat und ein Mindesteinkommen von 13,50 € pro Stunde für die unteren Beschäftigtengruppen.

Kritik am Arbeitgeberangebot

Thomas Gürlebeck, Verdi Verhandlungsführer im bayerischen Groß- und Außenhandel, erklärte, dass die Gewerkschaft den Druck erhöhen will, damit die Arbeitgeber ihre Blockadehaltung aufgeben und die Beschäftigten ihre längst verdienten Lohnerhöhungen erhalten. Hubert Thiermeyer, ebenfalls Verhandlungsführer von Verdi, äußerte die Sorge der Beschäftigten hinsichtlich ihrer finanziellen Situation und der Angst vor Altersarmut, sowie Einschüchterungsversuche der Arbeitgeber. Die Forderungen basieren nach Gewerkschaftsangaben auf einer Beschäftigtenbefragung, an der sich knapp 6.000 Mitarbeiter aus dem Einzelhandel und knapp 4.000 aus dem Groß- und Außenhandel beteiligten. Demnach haben 76 Prozent der Befragten aus dem Einzelhandel und 73 Prozent aus dem Groß- und Außenhandel Probleme, mit ihrem derzeitigen Gehalt den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Wo gestreikt wird

Aufgerufen sind die Beschäftigten des Lagers von Alliance Healthcare in München und der Edeka Zentrallager in Gochsheim, Marktredwitz, Sachsen bei Ansbach, Schwabach und Straubing. Außerdem wird nach Gewerkschaftsangaben das Zentrallager von Kaufland in Donnersdorf, das Zentrallager von Lidl in Graben, das Lager von PHOENIX Pharmahandel in München, die Zentrallager von Rewe in Buttenheim und Eitting und das Zentrallager von Stahlgruber in Sulzbach-Rosenberg bestreikt. Auch der Einzelhandel ist vom Warnstreik betroffen. In Ansbach, Augsburg, Donauwörth, Erlangen, Fürth, Nürnberg und Langwasser sind die Beschäftigten von h&m in Ausstand. Bei Kaufland in Erding, Geretsried, Moosburg und München-Neuperlach wird genauso gestreikt wie bei der Metro in Nürnberg-Buch und Zara in Augsburg.

Tarifverhandlungen gehen im Juli weiter

Die Tarifverhandlungen für den bayerischen Groß- und Außenhandel gehen am 3.07.2023 in die vierte und im genossenschaftlichen Großhandel am 10.07.2023 in die dritte Runde. Die Verhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am 12.07.2023 fortgesetzt.