Urteil: Krebsmittel-Betrüger müssen jahrelang in Haft

Das Urteil nahmen die beiden Angeklagten ohne große Regung auf: Eine 57-Jährige Heilpraktikerin aus dem oberbayerischen Schrobenhausen und ein 68-jähriger Unternehmer aus Ingolstadt wurden heute vor dem Landgericht Ingolstadt zu drei sowie sechs Jahren und neun Monaten Jahren Haft verurteilt.

Laut dem Gerichtsurteil müssen sich die beiden Angeklagten wegen Betrugs und Inverkehrbringens eines unfertigen Arzneimittels verantworten. Die Heilpraktikerin wurde außerdem wegen missbräuchlicher Verwendung eines Professorentitels verurteilt.

Krebskranke Opfer absichtlich getäuscht

In der Urteilsverkündung erklärte der Richter, dass es nicht nur um den Verkauf eines nicht geprüften und zugelassenen Arzneimittels ging. Die Angeklagten hätten ihre krebskranken Opfer zudem absichtlich getäuscht, um sich selbst einen finanziellen Vorteil zu verschaffen.

Der Unternehmer und die Heilpraktikerin hatten ein Mittel namens "BG-Mun" vertrieben, das Krebs und andere Krankheiten heilen können sollte. Nach Überzeugung eines Sachverständigen handelte es sich dabei aber lediglich um eine Proteinlösung.

Witwer: Verstorbene Frau zahlte 50.000 Euro für "Medikament"

Zehn Ampullen "BG-Mun" sollen 5.900 Euro gekostet haben. An früheren Verhandlungstagen hatte zum Beispiel ein Witwer ausgesagt, dass dessen mittlerweile verstorben Ehefrau rund 50.000 Euro für das Mittel ausgegeben hatte. Die "Opfer haben 6.000 Euro für ein Rettungsboot ausgegeben, aber keines bekommen", sagte der Richter bei der Urteilsbegründung.

Der Richter sprach bei der Urteilsverkündung von einem komplexen und langwierigen Prozess. Das habe zum einen daran gelegen, dass viele Beweise aufgenommen worden seien. Zum anderen hätte die Verteidigung der beiden Angeklagten auch dazu beigetragen, dass sich der Prozess so gezogen hatte. Vor allem die zweite Hälfte des Prozesses habe "nichts mit einer sachgemäßen Verteidigung zu tun gehabt", machte der Richter deutlich.

Mehr als zwei Jahre langer Prozess

Der Prozess lief mehr als zwei Jahre. An rund 60 Verhandlungstagen hatte das Gericht über 50 Zeugen und mehrere Sachverständige angehört.

Die Staatsanwältin hatte für die Angeklagten lange Haftstrafen gefordert: für den Unternehmer insgesamt acht Jahre und für die Heilpraktikerin drei Jahre. Für die Staatsanwältin stand fest, dass die beiden Angeklagten todkranke Menschen vorsätzlich hinters Licht geführt hatten, um sich an ihnen zu bereichern. Der finanzielle Schaden soll in die Hunderttausende gehen. Der 68-jährige Unternehmer sitzt bereits seit drei Jahren in Untersuchungshaft.

Die Verteidiger hatten für beide Mandanten Freispruch gefordert. Zentrales Argument: Die beiden hätten selbst an die Wirkung von "BG-Mun" geglaubt. Sie hätten folglich ohne Täuschungsabsicht gehandelt.