BR24 live 13 Uhr: Großmanöver Air Defender - erste Bilanz

Im Rahmen des Luftwaffen-Großmanövers Air Defender üben die Soldaten und Soldatinnen noch bis zum 23. Juni die Verteidigung des Nato-Bündnisgebiets gegen einen fiktiven Angreifer. Offiziell handelt es sich nicht um eine NATO-Übung, die meisten der 25 Staaten, die daran teilnehmen, sind allerdings NATO-Mitglieder. Die Bundesrepublik ist Drehscheibe für das Manöver. Auf dem Flugplatz Lechfeld im Landkreis Augsburg werden zeitweise rund 20 der mehr als 230 an der Übung beteiligten Flugzeuge stationiert sein, außerdem gut 800 der etwa 10.000 Manöverteilnehmer.

BR24 live spricht mit der Bundeswehr über das Großmanöver: Läuft die Übung bislang wie geplant? Warum ist sie aus Sicht der Bundeswehr überhaupt notwendig? Und werden die Flieger der Streitkräfte den zivilen Flugverkehr in den nächsten Tagen beeinträchtigen?

Übungen: von Flugzeugbetankung in der Luft bis zum Bombenabwurf

Die Soldaten üben unter anderem die Betankung von Flugzeugen in der Luft, den Luftkampf oder den Abwurf von Bomben über Übungsplätzen. Außerdem trainieren die Streitkräfte die Verteidigung von Flughäfen und die Bekämpfung von Drohnen oder Marschflugkörpern. Beteiligt sind etwa 10.000 Soldatinnen und Soldaten. Der bei weitem größte Teil der Truppen und Flugzeuge kommt aus den Vereinigten Staaten.

Soldaten üben den NATO-Bündnisfall: Deutschland wird angegriffen

Im Übungsszenario wird der Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrages ausgerufen. Ein fiktives östliches Militärbündnis namens "OCCASUS" greift die Bundesrepublik an, indem es Spezialkräfte und andere Truppen von Osten nach Deutschland einschleust und die fiktive Region "Klebius" besetzt. Absehbar ist in dieser Situation laut Luftwaffe ein Vorstoßen nach Norden zur Ostsee, wo die gegnerischen Truppen den Rostocker Hafen in Besitz nehmen wollen. Auf diesen Vorstoß sollen die Luftstreitkräfte während des Manövers "Air Defender" reagieren.

Derartige Szenarien sind im Rahmen von Militärübungen üblich. Bei "Air Defender" liegt ein großes Augenmerk auf der Zusammenarbeit der Luftstreitkräfte. Auch im Falle eines tatsächlichen Angriffs auf ein Nato-Mitgliedsland wäre ein vergleichbares Zusammenziehen von Truppen an einem logistisch günstig gelegenen Ort wahrscheinlich.